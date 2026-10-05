Проф. д. ик. н. инж. Николай Михайлов разказва за професионалния път на проф. Ганю Щилиянов, който започва от Стара Загора

Още преди първия въпрос за интервюто проф. Николай Михайлов - почетен гражданин на Стара Загора и председател на Надзория съвет на "Трейс Груп Холд" АД, заявява: "Ще разкажа за един човек. Човек, който започва професионалния си път в Стара Загора, в първия випуск на Строителния техникум. Той е първият строителен началник на ТЕЦ "Марица изток" 1. Той е човекът, който създава автомагистралния пръстен на България. Човек, който обучи стотици млади хора за инженерната професия. Тази година се навършват 100 години от рождението му".

- Проф. Михайлов, кой е човекът, за когото искате да разкажете?

- Проф. д-р инж. Ганю Щилиянов, доктор Хонорис кауза на Дрезденския университет. Той е моят учител, вдъхновяващ учител, защото още в младежките ми години, когато учех в Строителния техникум в Стара Загора, се запознах с него. По-късно в университета, от втори курс нататък, проф. Щилиянов стана моят учител ментор и така беше, докато защитих дисертация.

- Казахте, че Ганю Щилиянов е бил ученик в първия випуск на Строителния техникум. Какво е усещането да си възпитаник на този техникума, сега гимназия?

- Нека се върнем към 1943 г. - годината, в която се създава Строителният техникум в Стара Загора и 17-годишният тогава Ганю Щилиянов прекрачва прага на училището. По това време то се помещава в сградата на еврейското училище. Представяте ли си - 1943 година. Война. Недоимък. Тежки дни, в които основният въпрос е физическото оцеляване. И именно тогава държавата с Указ номер 30 на XXV Народно събрание създава Държавното средно техническо училище "Георги Бенковски" в Стара Загора. Във време, когато светът е разтърсен от войната, България прави нещо изключително важно - създава образователно средище, училище за поколенията, които ще строят мира.

Проф. д. ик. н. инж. Николай Михайлов

Преподавателите на проф. Щилиянов са учителите от закритата техническа гимназия в Ксанти, защото България губи Беломорието.Това е един от онези моменти в историята, които ни напомнят, че образованието не е лукс за спокойните времена. То е необходимост именно в трудните времена. Защото когато една държава строи училище насред война, тя всъщност заявява, че вярва в бъдещето. Когато проф. Щилиянов завършва през 1946 г., той е сред първите правоспособни строителни техници и земемери, обучени в региона. Той е сред тези, които създават духа и традициите на училището, което по-късно се превърна в едно от най-авторитетните в страната. Бих казал, то е институция. Четирима възпитаници на нашия техникум са избирани през годините за ректори на Университета по архитектура, строителство и геодезия, сред тях е и Ганю Щилиянов. Усещането не е просто гордост. То е и отговорност. Когато си възпитаник на това училище, знаеш, че зад името му стоят поколения достойни хора - учители и ученици, които в трудни времена са избирали да вървят напред, да учат, да създават и да градят. Един от тях съм и аз!

- Проф. Шилиянов ли ви избра или вие него?

- Когато нещо трябва да се случи, то се случва, но за да е така е необходимо ученикът да е подготвен. Когато ме приеха във Висшия институт по архитектура и строителство, вече бе одобрена концепцията за автомагистралния пръстен на страната, създадена от колектив с ръководител проф. Щилиянов (1972 г.). Няколко години преди това той защитава дисертация по тази тема, направени са първите копки на магистрала "Тракия" и "Хемус". С моите колеги имахме щастието да ни преподава човек, който има опит в управлението, строителството, проектирането.

В периода 1968-1975 г. той бе началник на Главното управление на пътищата (днес Агенция „Пътна инфраструктура”), заместник-министър в транспортното министерство и в министерството на благоустройстовото.

Аз мога да чертая много добре, тогава чертането беше тежката работа, не като сега с компютрите. И всъщност най-вероятно ме включи в екипа по проектиране, защото тази тежка работа трябваше някой да я свърши. И така се породи нашето партньорство - аз с моите много малки действия, а той с неговите големи идеи. Това беше много полезен за мен и моето развитие етап. Работата ми с проф. Щилиянов беше урок не само в професията на строителя. Той ме научи, че добрият ментор не създава последователи, а лидери. С насоките си, с отношението си и напътствията той ми показваше моята собствена вътрешна мъдрост и отговорност.

- Днес често говорим за дистанция между науката и практиката. Вие сте преживели време, когато те са били едно цяло. Казвате, че още като студент сте участвали в реални проекти?

- Да, реално проф. Щилиянов е бил едновременно преподавател, ръководител на катедра "Пътища", началник на ГУП и зам.-министър. В онези години Главното управление на пътища и катедра "Пътища" бяха едно цяло.

Зала “Максима” за 800 души е построена по времето, когато проф. Ганю Щилиянов е бил ректор на ВИАС

Науката и индустрията бяха в едно цяло. И тези неща, които слушах на лекции, после ги изпълнявахме на терен. По времето на социалистическия лагер България и Чехословакия бяха двете държави, които правеха най-добрите качествени асфалтови настилки в този регион. Имахме състезания и всички останали бяха зад нас. Проф. Щилиянов обичаше да казва: VIA VIT EST - "Пътят е живот". Избрах тази римска фраза за послание на скулптурата на Ставри Калинов пред офиса на "Трейс" в Стара Загора.

- Проф. Щилиянов пускаше ли присъствени списъци в началото на лекциите си?

- Не, нямаше смисъл, аудиториите винаги бяха пълни, защото той водеше лекции по много интересен начин. Имаше една много хубава книжка, написана много добре, малка, симпатична, лесно се чете. Професорът разказваше своите приключения по строителни обекти в България и в чужбина. Ние слушахме захласнати, след това си четяхме лекцията му и си вземахме изпитите. Той е сред първите инженери, които България чрез "Техноимпекс" изпраща в Мароко. Проф. Щилиянов няколко години е главен инженер на Маракеш, правят се канализации, улици... Разказвал ни е, че поради липса на кадри той сам проектирал, измервал и ръководел строителството. Днес има инженери, които познават само компютърния модел, но не са стъпвали на строителната площадка. Бих си позволил да кажа, че той въвежда европейския начин на проектиране и строителство, градоустройството в Маракеш. Така че Маракеш е български продукт като улици и организация на движение.

- Вие сте бил студент, когато проф. Щилиянов е ректор на ВИАС, сега УАСГ. Какви са ви спомените за това време?

- Два мандата проф. Щилиянов беше избиран от академичната общност за ректор на университета. Бих казал, че той си остава ненадминат в това, което е направил за него: изграждането на новия архитектурен корпус, на аула "Максима", зала за 800 души, на изчислителен център, лаборатории, прословутия студентски стол, почивни бази на Семково в Рила, на Черноморието, които се ползват и днес от студентите.

Проф. Ганю Щилиянов по време на работа в Маракеш, Мароко

Саморъчно написан поздрав от проф. Ганю Щилиянов за 50-годишнината на Строителния техникум в Стара Загора

- За кои години говорите?

- За времето между 1979 и 1987 година. Спомням си, като студенти ние участвахме в изграждането на новия корпус и аула "Максима", ходихме на бригада в събота, в неделя. Специално помня, че тогава носихме масово тези мраморни плочи, с които сега е облицован целият корпус. Голяма част от тези мрамори са минали през моите ръце. Бяхме доброволци, но бяхме студенти и бяхме отговорни студенти към развитието на нашия университет. Имаше друг ред и друга дисциплина тогава, която не беше много добре да я нарушаваш. По време на управлението на проф. Щилиянов университетът се превърна в междунроден бранд. Професорът беше избиран в структурите на Международния конгрес по пътища и Международната федерация на автомобилистите в Париж. Но най вече това бяха години, в които се извършваше мащабно строителство - разрастваха се градовете, строяха се автомагистрали, беше построен и НДК. А проф. Щилиянов ръководеше университета, който обучаваше архитекти, инженери, геодезисти, необходими за това.

Първа копка на последия етап от строителството на ВИАС през 1984 г. Проф. Ганю Щилиянов е вторият от дясно наляво, с тъмния костюм.

- Ако пред вас сега стои млад студент, който тепърва избира своя път, какво бихте му казали за проф. Щилиянов?

- Зад всеки реализиран резултат стоят труд, постоянство, риск и много невидими усилия. Хората, които създават, имат мечти и ги реализират. Първо е добре те да се уважават, а хората, които са си реализирали мечтите, е добре да се следват.

- Чудесно, е че на празника на Стара Загора имаме възможност да разкажем за делото и приноса на проф. Щилянов не само към висшето строително образование и инфраструктурното строителство в България, но и към развитието на България. И този разказ за пътя на съзиданието започва именно от Стара Загора - от Строителния техникум, откъдето тръгва една история за знание, професионализъм и отдаденост, оставили трайна следа в развитието на България.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, СТАРОЗАГОРЦИ!

Благодарности към Снежaна Маринова, ПГАСГ "Лубор Байер" в Стара Загора и дъщерите на проф. Ганю Щилиянов - инж. Юлия Йонева и арх. Здравка Щилиянова, за предоставените от тях снимки.