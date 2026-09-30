Петролът поскъпна след като Тръмп отрече слуховете за готовността си да облекчи санкциите срещу Иран

Поскъпна петролът на азиатската търговия след като президентът на САЩ Доналд Тръмп отрече да е имал намерение да облекчи санкциите срещу Иран на фона на исканията на Катар за мирни преговори между двете воюващи страни. В предходната сесия цените бяха спаднали тъй като доставките на петрол от Близкия изток бяха възстановени.

Фючърсите на реферетния сорт за Европа Брент за ноември, чийто договор изтича днес, поскъпнаха с 71 цента или 0,69 на сто до 103,30 долара за барел. По-активно търгуваният декемврийски договор се повиши с 35 цента до 96,51 долара за барел.

Котировките на Американският лек суров петрол нараснаха с 43 цента или 0,48 на сто до 89,81 долара за барел.

Сортът Брентът е на път да отчете месечен ръст от около 14 на сто, най-големият от юли насам, докато американският лек суров петрол се очаква да поскъпне с около 4 на сто през септември. Разликата между цените на двата основни сорта през този месец се разшири до най-голямото си равнище от четири месеца на фона на обсъжданите от САЩ ограничения върху износа на дизел.

Представители на Катар заявиха вчера, че се надява дипломатическите му усилия между Иран и САЩ да доведат до пробив. Тръмп обаче отрече публикация на „Аксиос" (Axios), според която е готов да предложи на Иран облекчаване на санкциите и освобождаване на замразени ирански средства в замяна на конкретни стъпки от Техеран по ядрената му програма.

Междувременно доставките на петрол от производителите в Близкия изток са се възстановили през септември до 16,328 милиона барела дневно – най-високото равнище от началото на войната между САЩ и Израел и Иран в края на февруари. Според анализатори на „Джей Пи Морган" износът от региона вече е само с 11 на сто под равнищата отпреди войната след възстановяването на преноса по саудитския петролопровод „Изток-Запад".

В САЩ запасите от суров петрол и бензин са се увеличили през миналата седмица, докато запасите от дестилати (дизелови горива - бел. ред.) са намалели, според данни на Американския петролен институт, цитирани от пазарни източници. Официалните данни на Управлението за енергийна информация на САЩ се очаква да бъдат публикувани по-късно днес, пише БТА.