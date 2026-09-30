Край на дизела в новото BMW Серия 3

BMW представи новата Серия 3. "Тройката", която се произвежда вече над 50 години, е визуално подобна на електрическия модел i3, но това, което ги отличава, е фактът, че са изградени на различни платформи - електромобилът е на платформата Neue Klasse, а Серия 3 - на подобрена платформа CLAR.

Топ моделът до появата на M версията е M350 xDrive. С него BMW предлага подобрен 3,0-литров редови шестцилиндров двигател с турбокомпресор и 48-волтова мека хибридна технология. Бензиновият двигател развива 426 к.с., а електрически мотор с мощност 18 к.с. му помага при ускорението и смяната на предавките, което води до впечатляваща обща системна мощност от 443 к.с. Мощността се предава чрез 8-степенна автоматична трансмисия и задвижване на всички колела, което позволява ускорение от 0 до 100 км/ч за 4,2 секунди и максимална скорост от 250 км/ч.

Новото BMW Серия 3.

Този модел получава функция, която BMW нарича Drift Moment. Режимът временно превръща седана в автомобил със задно задвижване. Функцията няма да бъде налична при пускането на пазара, но ще се появи чрез софтуерна актуализация по-късно следващата година.

Потвърдено е също, че в бъдеще към офертата ще се присъедини и plug-in хибрид (PHEV). Дизеловите двигатели вече няма да се предлагат със Серия 3.

Електрическото BMW i3.

Първото изцяло електрическо BMW Серия 3 се представя като BMW i3 50 xDrive, което има електрически двигател както на предния, така и на задния мост. Комбинираната системна мощност е 345 кВт/469 к.с., а максималният въртящ момент е 645 Нм.

Пробегът му е до 900 километра (в съответствие с тестовия цикъл WLTP). Зарядните мощности с постоянен ток до 400 kW също драстично намаляват времето за зареждане. Бързото зарядно устройство с постоянен ток може да зареди енергия за до 400 км за 10 минути.