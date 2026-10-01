Доставчикът на фотоволтаици и батерии вече предлага системи въздух-вода за домове и по-големи сгради

„АмонРа Енерджи“ започва да предлага термопомпи въздух-вода на китайския производител TCL, на който е ексклузивен дистрибутор за България. Системите се предлагат основно през инсталаторски фирми и са за къщи, хотели, складове, офис сгради. До края на годината се очаква и 40-киловатов модел.

Според компанията навлизането в нов сегмент идва в момент, когато интересът към електрифицираното отопление расте. Собствениците на жилища и бизнесът търсят по-ниски разходи, по-малка зависимост от горива и възможност да комбинират отоплението с фотоволтаици.

Европейският пазар на термопомпи се възстановява след спада през 2024 г. По данни на Европейската асоциация за термопомпи (EHPA) през 2025 г. продажбите на термопомпи в 21 държави са нараснали с 13% до близо 2,9 млн. броя. За България няма публична годишна статистика за продажбите по вид технология.

Термопомпата въздух-вода взема топлина от външния въздух и я предава на водата в отоплителната инсталация. Може да се свърже с подово отопление, радиатори или конвектори, както и с бойлер за топла вода. При нужда охлажда през лятото.

„България е малък пазар на термопомпи в сравнение с други европейски страни, но има потенциал за растеж. Термопомпите въздух-вода се търсят като решение в новото строителство, при подмяна на котли и при интеграция с възобновяеми енергийни източници“, коментира Кирил Белелиев, член на Съвета на директорите на „АмонРа Енерджи“.

По думите му термопомпите все по-често се комбинират с фотоволтаична система и интелигентно управление, за да намалят разходите и да повишат енергийната независимост. Клиентите очакват и цялостна оценка на проекта – оборудване, монтаж, адаптация на отоплителната система, прогнозен разход и сервиз.

У нас най-популярни са системите за домакинства, но нараства интересът и към по-големи мощности. Според Кирил Белелиев клиентите, които инсталират фотоволтаици и батерии, търсят по-ниски сметки и сигурност, а термопомпата им дава същото. Тя ги освобождава от зависимостта от цената и наличността на газ, пелети или въглища: „Инсталираш системата и я ползваш, без да носиш и зареждаш гориво“, пояснява той.

По данни на Съвместния изследователски център на Европейската комисия 77% от жилищните сгради в България са построени преди 1990 г. Обновяването им е част от потенциала на пазара на термопомпи у нас, но е и ограничение. Ефективността на термопомпата зависи от изолацията на сградата, топлозагубите и състоянието на отоплителната система.

„АмонРа Енерджи“ е първата фотоволтаична компания на Българската фондова борса. Има представителства в България, Румъния, Сърбия, Северна Македония, Украйна и Гърция. Предлага продукти и решения за соларни системи за собствено потребление, индустриални проекти и продажба на електроенергия.