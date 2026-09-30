Как футболната звезда Салах загуби шофьорската си книжка във Великобритания за 10 км/ч отгоре

Футболистът на "Трабзон" Мохамед Салах загуби шофьорската си книжка по изключително нелеп начин. Бившата звезда на "Ливърпул" е получил забрана да шофира във Великобритания за шест месеца след случай, свързан с неговия Rolls-Royce Spectre. Освен това, той трябва да плати общо 1044 паунда, или малко над 1200 евро.

На 27 март 2026 г. в Уилмслоу, Чешир камера заснема как Rolls-Royce се движи със скорост от 36 мили в час в зона с ограничение от 30 мили в час, или около 58 км/ч на участък, където ограничението на скоростта е около 48 км/ч.

Първоначално властите не установяват, че Мохамед Салах е бил зад волана. След като нарушението беше регистрирано, полицията иска информация, за да установи кой е управлявал електрическият ролс. Салах не предоставя поисканата информация, нито отговоря на повдигнатите обвинения, нито прави изявление по време на производството.

След това делото приема съвсем различен обрат. Обвинението, пряко свързано с превишена скорост, е оттеглено. Вместо това идолът на цял Египет е признат за виновен в непредоставяне на информация, необходима за установяване на самоличността на водача по време на нарушението. Производството се проведе в Обединения съд на Уорингтън съгласно процедурата за единно правосъдие, която се използва в Англия и Уелс за някои леки нарушения и позволява те да бъдат разрешени без традиционно съдебно заседание, според The ​​Sun. Мохамед Салах в крайна сметка беше признат за виновен задочно.

Инцидентът се случи само два дни след като беше обявено, че египетският нападател ще напусне "Ливърпул" в края на сезон 2025/26, слагайки край на деветгодишния си престой в английския клуб.