Eлектрическите камиони стават по-рентабилни от дизеловите само след 2 години

Електрическите камиони имат по-ниска обща цена на притежание (TCO) от дизеловите камиони в шест от деветте основни пазара в ЕС, които заедно представляват 46% от всички нови тежкотоварни камиони, продадени в Европейския съюз, според нов доклад на Transport & Environment (T&E). В Нидерландия и Германия спестяванията за пет години могат да достигнат съответно 100 000 евро и 85 000 евро, като електрическите камиони изплащат първоначалната (по-голяма) инвестиция само след две години. При сегашните високи цени на дизела спестяванията биха могли да достигнат 123 000 евро в Нидерландия и 106 000 евро в Германия.

Европейските производители на камиони досега доминираха, но сега на пазара се появяват много конкурентни електрически камиони от китайски и американски производители и то на значително по-ниска покупна цена. В Германия това би означавало допълнителни икономии от 34 000 евро за пет години. В индустрия с ниски маржове на печалба, която е силно фокусирана върху рентабилността, това би трябвало да е предупреждение за европейските производители на камиони, че трябва да ускорят и увеличат производството на електрически тирове, за да запазят водеща позиция на пазара, според T&E.

Според модела T&E, електрическите камиони биха могли да бъдат по-евтини за експлоатация във всичките девет анализирани държави от ЕС до 2030 г. Това би могло да се постигне дори с постепенното премахване или намаляване на субсидиите за превозни средства, чрез комбинация от съществуващи мерки и ограничен брой нови мерки, като например освобождаване на електрическите камиони от пътни такси.