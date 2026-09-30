НСИ: Влошава се бизнес климатът у нас

През септември 2026 г. общият показател на бизнес климата се понижава с 1.3 пункта спрямо предходния месец (от 16.6% на 15.3%), като намаление на показателя е регистрирано в строителството, търговията на дребно и в сектора на услугите. Това съобщиха от Националния статистически институт.

В сектора на промишлеността обаче има повишение с 0.6 пункта (от 16.3% на 16.9%), което се дължи на подобрените оценки на промишлените предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията. Същевременно и прогнозите им за производствената активност през следващите три месеца са благоприятни.

Основните пречки за дейността на предприятията остават свързани с несигурната икономическа среда и недостига на работна сила, като през последния месец се отчита нарастване на отрицателното им въздействие.

Относно продажните цени в промишлеността преобладаващата част от мениджърите предвиждат те да останат без промяна през следващите три месеца.

През септември съставният показател „бизнес климат в строителството" намалява с 4.7 пункта (от 14.0% на 9.3%) в резултат на влошените оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Анкетата регистрира известно намаление на настоящата осигуреност на производството с поръчки, което е съпроводено и с понижени очаквания за строителната активност през следващите три месеца. През последния месец се отчита и нарастване на броя на клиентите със закъснения в плащанията. Несигурната икономическа среда, недостигът на работна сила и цените на материалите продължават да бъдат най-сериозните затруднения за развитието на бизнеса в сектора.

По отношение на продажните цени в строителството 71.4% от мениджърите очакват те да запазят своето равнище през следващите три месеца.

Бизнес климатът в търговията на дребно се понижава с 0.8 пункта (от 26.1% на 25.3%), което се дължи на негативните оценки и очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията. Мненията им относно обема на продажбите през последните три месеца, както и очакванията им за следващите три месеца, са песимистични. Основните проблеми за дейността на предприятията остават свързани с несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостига на работна сила.

През септември съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите" намалява с 1.6 пункта (от 10.0% на 8.4%) в резултат на резервираните очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Същевременно и мненията им относно търсенето на услуги през следващите три месеца са неблагоприятни. Несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша продължават да ограничават в най-голяма степен развитието на бизнеса в сектора, посочени съответно от 55.2 и 39.5% от предприятията.