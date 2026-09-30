Евростат: 415 хил. действащи фирми у нас с 2,23 млн. души персонал

В България действащите фирми през 2024 г. са били 415 087, с 10 830 повече, отколкото през предходната година, сочат най-новите данни на Евростат. В тях са работели почти 2,23 милиона човека, предаде БТА. Оборотът на компаниите в България е достигнал 271,993 милиарда евро, като се е повишил спрямо 2023 г., когато е възлизал на 256,093 милиарда евро. Добавената стойност, генерирана от компаниите у нас, е била 64,232 млрд. евро през 2024 г.

В Европейския съюз са извършвали дейност почти 34 милиона предприятия, в които са работели 164,5 милиона души. Фирмите са реализирали нетен оборот от над 38,7 трилиона евро и добавена стойност в икономиката на ЕС от 10,9 трилиона евро.

Големите предприятия, с повече от 249 служители, са представлявали едва 0,2 на сто от общия брой предприятия в ЕС, с изключение на тези в земеделието и публичния сектор.

Въпреки това големите предприятия са генерирали около половината (49 на сто) от общата добавена стойност и са отговаряли за работните мета на над една трета от работната сила в ЕС (37 на сто).

Средните по размер предприятия, с от 50 до 249 заети лица, са съставлявали едва 0,8 на сто от общия брой предприятия, осигурявали са заетост на 15 на сто от работната сила и са генерирали 16 на сто от добавената стойност.

По-голямата част, 99 на сто в ЕС, през 2024 г. са били микро- и малки предприятия (с под 50 служители). Като цяло тези предприятия са осигурявали заетост на почти половината от всички заети лица в стопанската дейност на ЕС (48 на сто) и са генерирали 35 на сто от общата добавена стойност.

Най-голям дял в заетостта и в добавената стойност се пада на услугите

През 2024 г. секторът на услугите е генерирал половината (51 на сто) от общата добавена стойност в стопанската дейност в ЕС, с изключение на публичния сектор и отбранителната промишленост. Това е най-голям дял сред четирите основни сектора (промишленост, търговия, услуги и строителство). С 64 на сто от всички предприятия секторът на услугите е осигурил заетост на повече от половината от работната сила (53 на сто).

Промишлеността в ЕС е създала 28 на сто от добавената стойност, като е представлявала едва 7 на сто от общия брой предприятия и около една пета от общата заетост (20 на сто).

Търговията е представлявала 15 на сто от добавената стойност в ЕС, но е съставлявала 17 на сто от предприятията и е осигурявала заетост на 18 на сто от трудещите се.

Със строителна дейност са се занимавали 12 на сто от предприятията в ЕС през 2024 г., като са създали едва 7 на сто от общата добавена стойност. 8 на сто от заетите в стопанската икономика на ЕС са работели в строителството.