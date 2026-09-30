Александър Пулев: Като потребител виждам, че веригите не изпълняват по план "Кошница с грижа"

Аз съм най-върлият привърженик на пазарните мерки, увери вицепремиерът

Очакваме две големи инвестиции от Китай за електромобили без аналог по размер досега у нас

Свръхпечалбата се изчислява по ясно разработена методика

Аз като потребител бих казал, че мярката "Кошница с грижа" не отговаря на заложените цели. Когато влизам в търговските вериги - няма отделен щанд, ясно обозначени стоки, дори има натиск към малките производители тази промоция да е за тяхна сметка. Ако се докаже това, означава, че всички мерки, които взимаме, са на място.

Такава оценка даде министърът на икономиката Александър Пулев по време на изслушване в ресорната комисия в парламента.

Идеята беше да направим заедно със структуроопределящите играчи в сектора тази мярка и те на доброволен принцип обещаха промоции. Има нов председател на КЗП (Мая Манолова - б.ред.), те ще проверят на място от верига във верига как работи тази инициатива. "Кошница с грижа" е доброволна мярка. Аз съм най-върлият привърженик на пазарни мерки, не бих дала сега подкрепа за мерки против принципите на свободната конкуренция, категоричен беше Пулев.

Относно идеята на финансовото министерство да се иззема свръхпечалбата на някои икономически сектори, Пулев увери, че има много ясно разработена методика, на чиято база се определя свръхпечалбата и само тази част ще бъде обложена с допълнителен данък, не се вдига данъкът за всички.

Относно лицензите от САЩ и Великобритания за работата на "Лукойл" в България, които изтичат на 29 октомври, вицепремиерът увери, че се работим в много открит режим на комуникация с партньорските държави, дава се статистика за покупките на суров петрол, премии и оперативни данни, не спестяваме информация, защото няма какво да крием. Нямам притесния към момента. Но спекулации, че Великобритания не били хванали внос на руски петрол, застрашава един процес, важен за националната сигурност, разкритикува Пулев изказвания на опозицията.

Отправил съм редица покани към различни китайски компании, свързани с производство на електрически автомобили. Насърчаване на инвестициите от аутомотив сектора с фокус електрически автомобили беше една от основните ни теми на посещението ни в Китай. Другата беше въвеждане на зелени технологии и декарбонизация. Китай е водеща страна и в двете направления и искаме да работим с тях.

В напреднал етап сме с две компании за електрически коли, надявам се до няколко месеца да осъществим големи трансакции без прецедент досега у нас, загатна той.

По думите му правителството предприема предварителни действия, за да насърчи производсвото на електрически коли в България в момент, в който се пренареждат пластовете в този сектор по света. Нашият аутомотив сектор е много успешен, допринася за повече от 10% от БВП, но това е застрашено поради глобалните процеси. Примерът с изнасянето на част от дейността на "Бош" е симптом на едно голямо заболяване, посочи Пулев.

Той разкри, че след комисията му предстои среща с "Райнметал" и той ще направи всичко възможно да защити държавния интерес и пълна подкрепа към този международен гигант. "Закрихме дружеството в "Иганово" и го вляхме във ВМЗ. Прекратихме всички потенциални корупционни практики, няма 250 млн. евро да изчезнат без поръчка, защото имаше интерес от определени фирми", съобщи още министърът. "Иганово" беше специално създадено за изграждане на съвместните заводи на "Райнметал" и ВМЗ, за да се спести време от процедури по възлагане на обществени поръчки.

Той изброи и мерките, които предприема правителството за индустрията на фона на спада на индустриалното производство. По последни данни на НСИ то намалява с 6,8% на годишна база, а на месечна – 3%. В преработващата спадът е 4,4% за месец.

Пулев припомни, че спадът за миналата година беше над 10%, а сега той намалява. Работи се за по-добра среда за правене на бизнес, развитие на индустриалните зони. Скоро ще се обяви нова програма, насочена към конкретни зони, които инвеститорите са определили като подходящи - с работна ръка, традиции в определените сектори и инфраструктура в регионите. "Има индустрия, която иска да расте, но не може, защото няма енергийна обезпеченост и транспортна свързаност", посочи министърът.

"В близките седмици през ББР, когато направя нужните промени и съм сигурен, че работя с хора, на които да имам доверие, ще има редица мерки за малкия и средния бизнес. Както и през БАЕЗ", обясни вицепремиерът.

Даваме финансова подкрепа по модела на Западноевропейските държави, но за жалост нямаме голяма възможност от бюджета и трябва да го правим внимателно, за да не подхранваме инфлацията. Подготвихме пакет от мерки към енергоемката индустрия, те са най-потърпевши от ценовия шок – за над 200 млн. евро, помощта вече дава доста добър успех и компаниите вече започват да инвестират в енергийна ефективност. Те дават 25% от БВП и работа на 250 хил. граждани, добави министърът.

Както и че се изготвя голяма административна реформа на база обратна връзка от бизнеса и техните проблеми, спънки и бюрокрация, която скоро ще се представи.