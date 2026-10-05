Строителната компания от Стара Загора осигурява на своите клиенти високо качество на живот

"Естети" ЕООД от Стара Загора е компания с първа категория във високото строителство. Това означава, че може да изгражда търговски и офис сгради, молове, жилищни комплекси. Тя е добре позната на пазара на жилища от 2017 г. с клиенти от Стара Загра, София и Казанлък.

"В момента изграждаме в Стара Загора и в Казанлък два комплекса, каквито винаги сме мечтали да изградим.Искаме да се създават по-добри условия за живот за хората. За мен в градска среда най-доброто, което осигурява високо качество на живот, е да има озеленяване, тишина, връзка с природата и нещо много важно - комплексът да е без никакви автомобили на кота нула. При нас всички коли са под земята, блоковете са с внимателно организиран автомобилен достъп", казва управителят Евгени Лишев.

До 2 години в южната част на Стара Загора ще бъде завършен жилищният комплекс "Естети Парк Саут". Той ще има около 200 апартамента между 67 и 650 квадрата, създаден е с фокус върху модерната архитектура, простора, зелената среда и спокойния градски начин на живот. Петте му корпуса са обединени в единен архитектурен ансамбъл с изчистени линии, големи остъклявания и светли жилищни пространства. Разнообразието от апартаменти, просторните тераси и внимателно оформената паркова среда създават усещане за комфорт и високо качество на живот.

Затвореният жилищен комплекс "Естети Резиденс" в Казанлък осигурява добре организирана среда за съвременен начин на живот

"Естети Резиденс" е затворен жилищен комплекс, който се строи в Казанлък. Осигурява спокойна и добре организирана среда за съвременен начин на живот. Четирите му корпуса с около 250 апартамента са разположени около над 4 декара вътрешен парк с богато озеленяване, зони за отдих, водни елементи и детски пространства. Апартаментите са проектирани с големи френски прозорци, просторни тераси и възможности за собствени озеленени дворове. "Естети Резиденс" създава балансирана среда за живот, в която архитектурата, зеленината и усещането за спокойствие се допълват естествено.

"Всички наши затворени комплекси са с контролиран достъп с лицево разпознаване. В тях има кафене, ресторант, малки магазинчета за хранителни стоки, може и аптека. Тъй като много от клиентите ни са млади семейства, много са и детските кътове за игра. Има и такива хора, които искат да имат собствена къща, но не могат да си построят. На тях предлагаме партерни апартаменти със собствени дворове до 120 квадрата, с озеленяване и капково напояване", казва Евгени Лишев.

Все още в двата бъдещи компрекса в Стара Загора и Казанлък има свободни апартаменти за продажба. Запазена марка на "Естети" е да не променя първоначално обявената цена в хода на строителството и накрая за предава обктите точно такива, каквито са договорени и показани на купувача в началото.

Компанията гарантира високото качество на изпълнението на обектите си, като разчита изцяло на собствени строители и озеленители. Всичките им сгради са проектирани само от един висококвалифициран специалист - арх. Велимир Георгиев.