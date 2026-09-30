Най-богатият човек в Африка започна строителството на рафинерия за 16 млрд. долара в Кения

Най-богатият човек в Африка Алико Данготе започна строителството на нова петролна рафинерия в Кения на стойност 16 млрд. долара, която ще има капацитет за преработка на 700 000 барела петрол дневно, предаде БТА по информация на Франс прес и Ройтерс.

Проектът на собственика на най-голямата петролна рафинерия в Африка „Данготе петролиъм рафинъри" (Dangote Petroleum Refinery) е насочен към намаляване на разходите за горива в Източна Африка и ограничаване на зависимостта на региона от вноса на рафинирани петролни продукти.

Церемонията по началото на строителството се състоя на дълбоководното пристанище Ламу на североизточното крайбрежие на Кения в присъствието на кенийския президент Уилям Руто и други африкански лидери, сред които премиерът на Етиопия Абий Ахмед, президентът на Уганда Йовери Мусевени и президентът на Того Жан-Люсиен Сави дьо Тове.

Новата рафинерия ще бъде изградена в близост до пристанището Ламу, открито през 2021 г. като част от плановете на Кения за създаване на транспортен коридор, свързващ северните райони на страната и съседните държави с Индийския океан.

Групата „Данготе" вече пусна в експлоатация през 2024 г. в Нигерия най-голямата рафинерия в Африка с капацитет от 650 000 барела дневно. Компанията планира да удвои капацитета ѝ до 1,4 милиона барела дневно до 2028 г., което би я превърнало в най-голямата рафинерия в света.

За кенийския проект Данготе е предложил на правителствата от региона общ дял от 30 на сто. Договорът за инженерните дейности на стойност 450 млн. долара вече е възложен на индийската компания „Енджиниърс Индия Лимитед" (Engineers India Limited).

Според кенийското правителство годишното търсене на петролни продукти в региона възлиза на между 20 млн. и 30 млн. тона. За задоволяването му би бил необходим капацитет за преработка от над 1 млн. барела дневно, посочва пред Ройтерс финансист, участвал в проекти за рафинерии в Африка.

Новият комплекс се очаква да създаде над 50 000 работни места и да стимулира развитието на свързани отрасли, включително нефтохимическата промишленост и производството на битум. Проектът включва и електроцентрала с мощност 1000 мегавата, като половината от произведената електроенергия ще бъде подавана към кенийската електропреносна мрежа.

Целта е Африка да намали зависимостта си от внос

Въпреки че Африка произвежда няколко милиона барела петрол дневно, континентът внася 70 на сто от горивата, които потребява, припомня в свой доклад от април Африканската финансова корпорация (AFC).

Организацията прогнозира, че зависимостта от внос ще продължи да нараства и през 2040 г. обемът му може да бъде равен на около три пъти настоящия капацитет на рафинерията на „Данготе" в Нигерия.

„До 2030 г. повечето африкански страни ще бъдат самодостатъчни" по отношение на горивата, заяви Данготе в Найроби. По думите му няма значение в коя страна ще бъде преработван петролът, стига рафинериите да се намират в Африка.

Той посочи, че проектът трябва да помогне на континента да намали не само зависимостта си от вносни горива, но и необходимостта да разчита на чуждестранни компании при изграждането на големи инфраструктурни обекти.

Той добави, че ако в бъдеще африкански предприемачи поемат големи инфраструктурни проекти, няма да е необходимо да бъдат привличани компании от Китай или Индия за тяхното изграждане.

Новата рафинерия се очаква да стимулира и развитието на индустрии като нефтохимическата и производството на битум, както и да създаде над 50 000 работни места.

Източна Африка бе силно засегната от рязкото поскъпване на горивата вследствие на войната с Иран, което предизвика протести в страни като Кения заради високите цени на бензиностанциите.

Някои анализатори от петролния сектор изразяват съмнения, че кенийският проект ще успее да повтори успеха на рафинерията в Нигерия, която помогна на страната да се превърне от голям вносител на горива във все по-голям износител.

Един от основните въпроси е откъде ще идва суровият петрол за бъдещата рафинерия. Страните от региона едва започват да разработват собствените си петролни залежи и добивът им все още е недостатъчен.

Данготе заяви, че първоначално суровината ще бъде доставяна от различни райони извън Африка. Когато Кения, Танзания или Мозамбик започнат да произвеждат достатъчни количества петрол, те ще разполагат с вече функционираща рафинерия, каза той.

„Ще чакаме ли Африка да приюти една четвърт от населението на света, преди да започнем да мислим какво да правим? Трябва да решим проблема сега", заяви той.

По думите му капацитетът от 700 000 барела дневно всъщност е малък на фона на нуждите на континента, особено ако африканската икономика продължи да расте.

„Тази рафинерия не е всичко, което ще направим тук, тя е само началото", каза Данготе и добави, че около нея се очаква да бъдат изградени множество други предприятия.

Проектът обаче среща и съпротива от местни жители и природозащитници. Семейства от района твърдят, че са били лишени от земите си, като по делото се очаква съдебно решение. Кенийският Върховен съд е разпоредил запазване на части от терена до разглеждането на делото, заведено от местни жители.

Природозащитната организация „Грийнпийс" предупреди, че проектът може да застраши крехката екосистема в района. Съществуват опасения и за влиянието му върху Стария град на Ламу, който е включен в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО и е известен с уязвимата си морска среда.

Даноте отхвърли критиките и заяви, че зад тях стоят търговци и представители на бизнеса, чиито интереси могат да бъдат засегнати от новата рафинерия.

„Няма никакъв проблем", каза той днес, като допълни, че противниците на проекта се противопоставят на развитието на Африка. Новата рафинерия ще включва и електроцентрала с мощност 1000 мегавата, като половината от произведената електроенергия ще бъде подавана в кенийската електропреносна мрежа, посочва АФП.

Новият петролопреработвателен комплекс ще открие „нова глава в индустриализацията на Африка", каза още Алико Данготе по време на официалната церемония по започването на изграждането на рафинерията, цитиран от АФП.

„Твърде дълго Африка беше богата на природни ресурси, но не ги използваше достатъчно, за да развива собствената си икономика", подчерта той. „Африка не може да постигне устойчиво икономическо развитие, ако изнася суровините, с които разполага, а след това внася готовите продукти, от които се нуждае."

Строителството на бъдещата рафинерия в Кения се очаква да приключи в рамките на 30 месеца.