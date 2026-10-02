Учените създадоха банан, който не потъмнява

Всеки от нас поне веднъж е забравял купата си с плодове за малко по-дълго и после е откривал, че иначе апетитните резени банан са потъмнели - дори да са били в хладилника.

Това обаче скоро ще остане в миналото, защото учените са измислили решение - генетично модифицирани банани, които запазват цвета си като току-що обелени. Научният пробив може да намали хранителните отпадъци и да улесни пакетирането му.

"Бананите имат същия вкус и текстура, но остават свежи, жълти и апетитни дълго след обелването и нарязването", твърди "Тропик" - компанията, която е разработила плода.

Гилад Гершон - изпълнителен директор на "Тропик", заяви, че месестата част на новия банан не потъмнява в продължение на още един-два дни, а и по-дълго, ако се съхранява в хладилник. Той добави, че иновацията може да улесни добавянето на банани към предварително опаковани продукти като плодови салати и кутии за закуска, както и да намали отпадъците.

Подобреният плод може да се появи в супермаркетите във Великобритания. Местното министерство на околната среда, храните и селските райони (Defra) одобри миналата седмица уведомление за пускане на пазара на бананите, потвърждавайки статута им на "прецизно селекционирани". Това е едно от двете важни изисквания за пускането им на пазара.

Според Агенцията по хранителни стандарти (FSA) статутът на прецизно селекционирани се дава само ако направените генетични промени биха могли да бъдат постигнати чрез традиционни методи на селекция.

Това се различава от масовата генетична модификация, тъй като прецизно селекционираните видове не съдържат ДНК от несродни такива.

Проф. Кати Мартин - ръководителка на проект в Центъра "Джон Инес" в Норич, която е работила върху генетично модифицирани домати, заяви, че следващият етап за всички култури, получили разрешение за пускане на пазара, е преглед от Агенцията за храните и стандартите (FSA), за да се гарантира безопасността им. "Не е напълно ясно колко време ще отнеме това", каза тя.

"Тропик" разработи бананите, като използва технология за генетично редактиране, наречена CRISPR-Cas9, за да промени и трите копия на един-единствен ген в плода. В резултат на това те успяха да намалят производството на полифенолоксидаза - ензим, който причинява потъмняване. Подобен подход се е оказал ефективен за намаляване на потъмняването и при други продукти, включително гъби, пише "Гардиън".

Модифицираните банани биха могли да намалят хранителните отпадъци и емисиите на CO2 по веригата на доставки с повече от 25%. "Това би могло да допринесе за годишно намаление на емисиите на CO2 с над 9 млн. тона само на пазара за износ на банани", заявиха от компанията.

Проучване на британското правителство установи, че всеки ден се изхвърлят 1,4 млн. ядливи банана. Една трета от потребителите заявиха, че са изхвърлили банан поради незначително натъртване или черни петна по кората.

Генетичното редактиране се използва от изследователи за разработване на ягоди с по-сладък вкус, култури, устойчиви на болести, и домати, които са по-компактни или с високо съдържание на витамин D.

От компанията заявиха, че са получили регулаторно одобрение за бананите, които не потъмняват, в 10 други държави, включително Япония, Бразилия и Филипините, като плодът вече се отглежда и в Латинска Америка.

"Прецизното селекциониране предлага огромен потенциал за повишаване на продоволствената сигурност, намаляване на употребата на пестициди, увеличаване на добивите и подобряване на устойчивостта към болести. Непотъмняващият бананът е чудесен пример за това как иновациите могат да спомогнат за намаляване на хранителните отпадъци и подобряване на устойчивостта на нашата хранителна система, като същевременно се запазят нашите водещи в световен мащаб стандарти", обясни говорител на Defra.