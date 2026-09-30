БНБ: Печалбата на банките нараства с 11 на сто към края на август

Печалбата на българската банкова система нараства с 11,3 на сто на годишна база до 1,4 млрд. евро към края на месец август тази година, сочат данните на Българската народна банка. Активите на банковата система достигат 121 млрд. евро, което е с 568 млн. евро (0,5 на сто) повече спрямо края на преходния месец юли. Отношението на ликвидно покритие към края на август 2026 г. е 257,7 процента (239,3 процента към 31 юли 2026 г.), при минимално регулаторно изискване от 100 процента.

Общите брутни кредити и аванси в края на август са 80,6 млрд. евро и на месечна база намаляват с 836 млн. евро (1 на сто). Вземанията от кредитни институции през месеца отбелязват спад с 1,6 млрд. евро (15,5 на сто) до 8,5 млрд. евро, докато брутният кредитен портфейл нараства със 733 млн. евро (1 на сто) до 72 млрд. евро. Кредитите за домакинства се увеличават с 548 млн. евро, или с 1,6 на сто (в това число с 346 млн. евро обезпечените с жилищен имот). Нарастват също кредитите за нефинансови предприятия - със 147 млн. евро (0,5 на сто), както и кредитите за други финансови предприятия - с 53 млн. евро (1 на сто). Намаляват кредитите за сектор държавно управление - с 14 млн. евро (1,1 на сто).

В края на август общите депозити в банковата система са 100,8 млрд. евро, със 191 млн. евро (0,2 на сто) повече спрямо края на юли. През периода се увеличават депозитите на нефинансови предприятия - с 1,2 млрд. евро (4,2 на сто), както и депозитите на домакинства - с 397 млн. евро (0,7 на сто). Намаление се отчита при депозитите на кредитни институции - с 1,2 млрд. евро (13,6 на сто), на сектор държавно управление (със 70 млн. евро, 2,9 на сто) и на други финансови предприятия (с 60 млн. евро, 2,6 на сто), съобщи БТА.

Начислените разходи за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, достигат 331 млн. евро в края на август 2026 г., като нарастват със 118 млн. евро (55,3 на сто) спрямо отчетените към 31 август 2025 година.