Златото е напът да отчете месечен спад

Цената на златото остана почти без промяна днес, но благородният метал е напът да приключи месеца със спад от над 5 на сто, тъй като очакванията за по-високи лихвени проценти в САЩ отслабват интереса на инвеститорите, предаде Ройтерс. Пазарите очакват и новите данни за инфлацията в САЩ, които могат да дадат насоки за бъдещата парична политика на Управлението за федерален резерв на САЩ (УФР).

Спот цената на златото остана почти без промяна на равнище около 4182 долара за тройунция към 14:30 часа българско време. От началото на септември обаче благородният метал е поевтинял с над 5 на сто.

Фючърсите върху златото в САЩ поскъпнаха с около 1 на сто до близо 4210 долара за тройунция.

Доларът леко поевтиня днес, но остава напът да отчете месечен ръст. По-силната американска валута обикновено прави деноминираното в долари злато по-скъпо за притежателите на други валути.

„Златото до голяма степен зависи от очакванията за повишаване на лихвите от УФР и коментарите на представителите на централната банка“, заяви Джейми Дута, пазарен анализатор в платформата за търговия „Немо.мъни” (Nemo.money). „Силните данни от миналата седмица и ястребовите коментари от американската централна банка доведоха до рязка разпродажба със закъснение в понеделник”, добави той. Според него обаче по-меките коментари на влиятелния президент на подразделението на УФР в Ню Йорк Джон Уилямс вчера доведоха до възстановяване на цената на златото, пише БТА.

По думите му силните икономически данни от миналата седмица и коментарите на представители на УФР в подкрепа на по-строга парична политика са предизвикали рязката разпродажба на злато в понеделник. По-меките сигнали от президента на подразделението на УФР в Ню Йорк Джон Уилямс вчера обаче са помогнали за възстановяването на котировките.

В понеделник цената на златото спадна с близо 4 на сто до 4110,55 долара за тройунция, тъй като рязкото поскъпване на петрола засили очакванията, че УФР ще повиши допълнително лихвените проценти.

Уилямс, който е постоянен член с право на глас във Федералния комитет по операциите на открития пазар, заяви вчера, че представителите на УФР вероятно трябва да направят само още едно повишение на лихвите тази година, за да върнат инфлацията към целевото равнище от 2 на сто. Той добави, че има време за анализ на данните, преди лихвите да бъдат повишени отново.

Преди коментарите на Уилямс търговците оценяваха като висока вероятността УФР да повиши лихвите на заседанието си по паричната политика на 27-28 октомври – теза, на която Уилямс изглежда се противопостави. След изказването му пазарните очаквания за такова повишение се понижиха до приблизително 50 на сто.

Според инструмента „ФедУоч” (FedWatch) на Си Ем И (CME) търговците оценяват на 45 на сто вероятността УФР да повиши лихвите през октомври и на 89 на сто вероятността за повишение през декември.

По-високите лихвени проценти обикновено намаляват привлекателността на златото, тъй като металът не носи доходност.

По-късно днес се очаква индекса на цените на личните потребителски разходи (PCE) в САЩ – показател за инфлацията, който се следи внимателно от представителите на УФР.