България е втора на Балканите в Глобалния индекс за иновации за 2026 г.

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България запазва позиции в тазгодишното издание на Глобалния индекс за иновации (Global Innovation Index - GII), изготвен от Световната организация за интелектуалната собственост (СОИС, WIPO), специализирана агенция на ООН. Страната ни заема 24-о място по иновации сред 39 европейски страни, обхванати в проучването, както и 37-а позиция в глобалната класация, която включва оценки за развитието на иновационната екосистема в 139 страни по целия свят.

Оценката на Световната организация за интелектуалната собственост за иновационната среда в България се подобрява до 40,3 пункта тази година спрямо 39,1 пункта през 2025 г. Въпреки това позиционирането на страната в класацията е без промяна, както в регионален план, така и в конкуренция с останалите страни по света.

България запазва и втора позиция на Балканския полуостров в индекс за иновации през 2026 г., като единствено Словения (35-о място) е по-напред в класацията - резултат, идентичен с отчетения от Световната организация за интелектуалната собственост през 2025 г.

Световната организация за интелектуалната собственост класира страните по седем критерия – институционална подкрепа, човешки капитал и научни изследвания, инфраструктура, пазарно развитие, развитост на бизнеса, резултати в областта на знанията и технологиите и творчески продукти.

По отношение на институционалната подкрепа за иновации България е 81-ва, оставайки на същата позиция като миналата година.

Страната ни е отстъпила с 9 места в категорията човешки капитал и научни изследвания, като от 64-та през 2025 г. е паднала до 73-о място тази година.

Най-голямо подобрение България записва в качеството на инфраструктурата, като от 22-ра позиция през 2025 г. се изкачва до 10-о място през 2026 г., пише БТА.

Именно по отношение на инфраструктурата България се представя най-добре сред останалите страни по света, като се нарежда след Испания (9-о място) и преди китайския специален административен район Хонконг (11-о място).

България е класирана 39-а в света по пазарно развитие, като пада с 4 места надолу в листата спрямо миналата година, както и 46-а по развитост на бизнеса – с 4 позиции над нивото от 2025 г.

Страната е останала на 28-о място по резултати в областта на знанията и технологиите, но е отстъпила три места при производството на творчески продукти – до 29-о място тази година.

В региона на Европа, включваща 39 страни, България е 24-а, също както и през 2025 г.

Малко по-добро иновационно представяне отбелязва Унгария, която е на 23-та позиция, а Полша, класирана на 25-о място в Европа, се е наредила след страната ни както в регионалната листа, така и на глобално ниво.

Сред съседните на България страни, по-надолу в класацията за иновации са класирани Гърция (41-во място в света и 27-о в Европа), Турция (45-о място в света), Румъния (49-о място в света и 30-о в Европа), Сърбия (56-о място в света и 31-во в Европа) и Република Северна Македония (61-во място в света и 33-то в Европа).

Начело на Глобалния индекс за иновации на Световната организация за интелектуалната собственост за 16-та поредна година остава Швейцария, след която са се наредили Швеция, САЩ, Южна Корея и Сингапур, също както и през миналата година.

Най-голям дял от водещите иновативни икономики отново са в Европа, като 14 от първите 25 страни са европейски. Нидерландия се изкачва на 7-о място, а Австрия – до 18-то.

Единствената страна със средни доходи сред лидерите в иновационната класация е Китай, заемащ 10-о място.