Гърци зареждат в България и Северна Македония, Атина увеличава помощта за дизела от днес

Жители на Северна Гърция преминават границите с България и Северна Македония, за да зареждат автомобилите си по-евтино, докато гръцкото правителство увеличава субсидията за дизела от днес 1 октомври. Разликите в цените остават значителни и при пълен резервоар могат да осигурят икономия от десетки евро, преди да бъдат приспаднати разходите за пътуване.

Бензинът с октаново число 95 в Северна Македония се предлага за около 1,61 евро на литър, а дизелът за приблизително 1,70 евро. Посочената разлика спрямо гръцките цени достига около 60 евроцента при бензина и 54 евроцента при дизела. Така зареждането на 50 литра бензин може да спести до 30 евро.

Подобна е ситуацията и на българската граница. През Промахон–Кулата жители на Серес, Драма и Килкис пътуват за по-евтини горива. Според изданието разликата достига 56 евроцента на литър бензин и 33 евроцента при дизела. Това означава до 28 евро икономия за 50 литра бензин и 16,50 евро за същото количество дизел, без да се отчитат пътните разходи и времето за преминаване на границата.

На този фон Атина обяви увеличение на държавната субсидия за дизеловото гориво от 10 на 15 евроцента на литър с ДДС за периода от 1 до 15 октомври 2026 г. Заедно с отстъпката от рафинериите от 5 евроцента общото облекчение достига 20 евроцента на литър. Мярката цели да ограничи натиска върху транспорта, доставките и цените на стоките.

При бензина се запазва отстъпка от рафинериите от 10 евроцента на литър, без допълнителна държавна субсидия в обявения пакет. Подкрепата се прилага по веригата за доставки и трябва да се отрази в крайната цена.

Новото спрямо септември е увеличението с 5 евроцента на държавната помощ за дизела. При зареждане на 50 литра това означава допълнително облекчение от 2,50 евро, ако останалите фактори, определящи цената, не се променят. Общата подкрепа от 20 евроцента не означава, че дизелът ще поевтинее с толкова спрямо досегашната си цена.

До 14 октомври правителството ще обяви следващите решения за автомобилните горива и нафтата за отопление, чиято продажба започва на 15 октомври. Размерът на последващата подкрепа засега не е определен.