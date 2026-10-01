Петролът поевтинява в азиатската търговия

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Цените на петрола спаднаха с около 1 на сто в азиатската търговия.

Това се случва на фона на възстановяването на износа на суров петрол от района на Персийския залив и неочакваното увеличение на запасите в САЩ, което намали опасенията за недостиг на доставки.

Инвеститорите следят и подновените дипломатически усилия на САЩ и Иран за прекратяване на конфликта в Близкия изток.

Фючърсите на сорта Брент поевтиняха с 1,1 на сто до 96,92 долара за барел, пише БТА.

Котировките на американския лек суров петрол се понижиха с 1,4 на сто до 89,18 долара за барел.

И двата основни сорта поскъпнаха с около 1 долар за барел вчера. През септември Брентът е поскъпнал с около 14 на сто – най-силният му месечен ръст от юли, докато американският лек суров петрол е добавил около 5 на сто.

Запасите от суров петрол в САЩ са се увеличили с 922 000 барела до 427,3 милиона барела през седмицата до 25 септември, съобщи Управлението за енергийна информация на САЩ. Анкетираните от Ройтерс анализатори очакваха запасите да намалеят с 264 000 барела.

Междувременно Иран съобщи вчера, че е получил отговор от САЩ на последното си предложение за възобновяване на прекратеното примирие в района на Персийския залив. Президентът на САЩ Доналд Тръмп обаче отрече публикации на „Аксиос" и Си Ен Ен, според които е готов да облекчи санкциите срещу Иран и да освободи замразени ирански средства в замяна на „конкретни" стъпки от Техеран по ядрената му програма.

Според „Голдман Сакс" (Goldman Sachs) износът на петрол от района на Персийския залив, включително т. нар. „тъмен износ" от кораби с изключени транспондери за проследяване, се е възстановил до 23,3 милиона барела дневно през последната седмица – равнище, съответстващо на средното за 2025 г. Износът се е удвоил през септември.