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В Деня на възрастните хора BILLA напомня за своята целогодишна кампания за 10% отстъпка advertorial icon

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Сутрешният пазар е важна част в седмичния график на много хора над 65 години. Ето защо в Международния ден на възрастните хора BILLA използва повода да напомни за своята целогодишна инициатива за клиентите си над 65 години.

Всички от тях, които са част от лоялната програма BILLA Card, могат да се възползват от 10% отстъпка за продукти на регулярни цени от понеделник до сряда, между 9:00 и 11:00 ч., във всички 173 магазина на BILLA в страната.

„Хората над 65 години често са тези, за които пазаруването е не просто рутинно задължение, а важна част от ежедневието и социалния живот. Те отделят време да разгледат внимателно асортимента, търсят качество, ценят доброто обслужване и създават истинска връзка с нашите екипи в магазините. Това са и едни от най-лоялните ни клиенти, които ни се доверяват през годините и избират BILLA за своите ежедневни покупки. Именно затова искаме да направим посещението им още по-приятно и с този жест да покажем, че ги ценим и сме близо до техните нужди“ коментира Албена Георгиева, изпълнителен директор на BILLA България.

За да се възползват от отстъпката, потребителите трябва да са посочили датата си на раждане при регистрацията за BILLA Card. Ако това все още не е направено, информацията може да бъде добавена чрез обаждане на националния телефон за клиенти – 070012010. Отстъпката се активира от следващия ден.

 

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