Вицепремиерът Атанас Пеканов: Няма да премахнем плоския данък, защото сме поели такова обещание

България е в процедура по свръхдефицит, това е процедура, която ние заварихме. Трудно можем да бъдем обвинени за нея. Тази година дефицитът ще е много над 3%, дали 5 или 5,7% няма значение. Нашето правителство трябва бързо да се справи, поели сме ангажимент и ще предложим мерки. Стои въпросът кой ще бъде обложен, кой ще помогне - нашият избор е ясен: тези, които не могат да се оплачат през последните години от печалби, които имат нисък данък, които изнасят от печалбите си, които са относително защитени, правят добри печалби, а не домакинствата, не обикновените хора, за които правим облекчение.

Това коментира в студиото на БНТ вицепремиерът Атанас Пеканов облагането на свръхпечалбите в бизнеса. Според него темата е дискутирана в Европа и ЕЦБ е изказала мнения за държави, които са наложили данък на свърпечалби като Испания, Литва, Португалия.

"Ние сме направили дизайн по ЕЦБ - не върху нетния лихвен данък, а върху тяхната печалба. Все пак как да се затвори свръхдефицът правителството е водещо - ние преценяваме къде са рисковете, някой трябва да помогне в тази ситуация. Най-лесно беше да вдигнем други данъци, които ще се отразят на домакинствата. Трябваше да решим дали да се помогне на тези, които имат трудности, или на богатите. Вдигаме данък върху имущество, което е поскъпнало, и на някои автомобили.

Това е политическо - дали да помогнеш на хора с трудности или тези които са добре. Нека хората с деца да използват развитието им, да си взимат касови бележки и 2000 евро ще се приспадат от данъчната им основа. Данъчните облекчения за всички родители ще остават в семействата", обясни вицепремиерът.

Той очерта, че има 6 сектора със свръхпечалби: на банките с 588% се е вдигнала печалбата за последните 5 г. Другите сектори основно са чуждестранна собственост и се разчита, че трябва да допринесат.

"МВФ предлага да се откажем от плоския данък, но ние няма да го правим, защото сме поели такова обещание. Случва се и административна реформа - всяка седмица министерствата намаляват щата си. Опозицията вкара ракията в ежедневието - нито Гълъб Донев, нито някой друг ще ходи да проверява. Отнася се за непозволена продажба без платен акциз.

Тези, които въртят икономиката - имат мощности, инвестират в производство, не ги облагаме с такъв данък. Обратното - въвеждаме ускорена амортизация от 2 на 1 г. за въвеждане на ИИ и дигитализация", каза Пеканов.

Той спомена, че за момента няма да има увеличение на такса смет - няма да се въвежда новата система. Инфлацията е достатъчно висока и няма нужда всичко да се индексира. Където има монополна сила държавата да се намеси през данъчни мерки.

Пеканов заяви, че случилото се с убийството на бизнесмена Илиян Филипов в Пловдив е смущаващо, но МВР действа светкавично.

"Вчера изпратихме последното искане по ПВУ - чакаме оценката на ЕК по последното плащане. Крайният резултат от цялостния план за възстановяване е обнадеждаващ - например националният СТЕМ център е такъв пример. Ще има дългосрочен ефект след години и е изключително важно.

Успехът е с заради волята на премиера - добра е работата на министерствата на енергетиката, на здравеопазването - имаше риск да се откажем от някои обекти, на социалните грижи, на транспорта.

За националния бюджет за догодина работим дефицитът да падне под 3%. В бъдеще търсим баланс в социалната политика и инвестициите във важните сектори. Да не прекаляваме с мерките с помощи, че не знам дали няма да се влошат нещата, да не използваме целия актив. Ще ги продължим, но целенасочени. Ситуацията с горивата е трудна за предвиждане в световен мащаб", обобщи вицепремиерът Пеканов.