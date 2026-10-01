Серията HUAWEI Pura 90s е вече налична на българския пазар от 1-ви октомври 2026 г. HUAWEI Pura 90s Pro ще се предлага на препоръчителна цена от 1199 евро, а HUAWEI Pura 90s Pro Max – от 1399 евро. В периода от 1-ви до 31-ви октомври 2026 г. двата модела се предлагат в комплект с HUAWEI FreeBuds Pro 5 до изчерпване на количествата. Серията ще бъде налична в търговската мрежа на A1, Yettel, Vivacom и Технополис, като потребителите могат да се възползват и от ценова отстъпка. В Технополис отстъпката е 150 евро с промокод, а при закупуване с абонаментен план от A1, Yettel и Vivacom тя е 150 евро за HUAWEI Pura 90s Pro и 200 евро за HUAWEI Pura 90s Pro Max.

Huawei представя у нас HUAWEI Pura 90s Series, изградена около философията Now is Your Moment. Флагманската серия смартфони съчетава усъвършенствани технологии за заснемане с нова дизайнерска концепция, за да улови всеки момент лесно и автентично. Благодарение на прецизната интеграция между хардуер и софтуер серията HUAWEI Pura 90s излиза отвъд рамките на традиционната мобилна фотография.

Нов стандарт в мобилната фотография

HUAWEI Pura 90s Series прави сериозна крачка напред в три ключови области: телефото макро заснемане, характеристики на основната камера и реалистично възпроизвеждане на цветовете. Така серията надгражда изживяването при мобилната фотография.

HUAWEI Pura 90s Pro Max разполага с 200 MP телефото камера с ултраголям сензор[1], която предлага висока яснота и стабилност при заснемане от голямо разстояние. Моделът дебютира и с технология за обработка на 200 MP RAW изображения в реално време на ниво чип[2]. Тя позволява запис на ясно видео при 20-кратно телефото приближение. Смартфонът постига и водещо в индустрията ниво на стабилизация на изображението CIPA 7.0. Така размазването при снимане от ръка е сведено до минимум дори в трудни условия.

За детайлни снимки отблизо HUAWEI Pura 90s Pro поддържа макро заснемане с минимално разстояние за фокусиране от 5 см. Дори най-фините детайли се улавят с висока яснота. За прецизно възпроизвеждане на светлината и сенките HUAWEI Pura 90s Pro Max разполага с Ultra Lighting HDR камера с голям 1/1,28-инчов RYYB сензор. Благодарение на нея портретите, заснети в контражур, запазват правилната експозиция и детайлите си. С True-to-Colour камерата 2.0 серията HUAWEI Pura 90s постига 43%[3] по-висока точност на цветовете и 34%[4] по-широк обхват при обработката на цветовата гама. Така всеки момент се запечатва в автентичните си цветове близки до реалността.

AI композиция на кадъра

Подобрената функция AI composition[5] работи като интелигентен помощник при композирането на кадъра. Тя мигновено разпознава какво снимате, например портрет, сграда или пейзаж, и в реално време дава насоки за най-добрата позиция при снимане.

Елегантен дизайн в живи цветове

Дизайнерската философия HUAWEI Pura 90s Series поставя акцент върху „ритъма на цвета“. Плоските ръбове на дисплея при всички модели придават на серията характерна, сдържана и елегантна визия.

HUAWEI Pura 90s Pro Max се предлага в три цвята на българския пазар. Blush Gold е вдъхновен от първите лъчи светлина. Orange Ocean гони последното сияние след залез. Докато Graphite Black отразява спокойствието на безмълвния космос. Моделът въвежда и първата в индустрията метална рамка с двуцветен градиент[6], която създава отличителна многопластова текстура.

HUAWEI Pura 90s Pro предлага по-игрива цветова палитра, вдъхновена от освежаващите летни напитки по време на ваканция. Цветовете Orange Soda, Coconut White и Mulberry Black пренасят лятното настроение и живите нюанси в изчистен и изискан дизайн.

Създаден за издръжливост

Предният дисплей на HUAWEI Pura 90s Pro Max е защитен с антирефлексно и устойчиво на надраскване стъкло Kunlun. То намалява отблясъците с до 70%[7] и запазва ясна видимост дори на пряка слънчева светлина. Стъклото ограничава също така драскотините и отпечатъците при ежедневна употреба, като запазва дисплея чист и приятен на допир.

Серията HUAWEI Pura 90s разполага с батерия с голям капацитет от 5270 mAh за продължителна употреба. HUAWEI Pura 90s Pro поддържа 66 W кабелно зареждане HUAWEI SuperCharge, а при HUAWEI Pura 90s Pro Max – мощността достига до 100 W.

Цени и наличности

HUAWEI Pura 90s Pro се предлага в цветовете Mulberry Black, Coconut White и Orange Soda, а HUAWEI Pura 90s Pro Max – в Graphite Black, Blush Gold и Orange Ocean. Серията е налична в търговската мрежа на A1, Yettel, Vivacom и Технополис.

В периода от 1-ви до 31-ви октомври 2026 г. моделите от серията HUAWEI Pura 90s се предлагат в комплект с HUAWEI FreeBuds Pro 5 до изчерпване на количествата. Цветът на слушалките в комплекта може да варира според наличностите. В Технополис HUAWEI Pura 90s Pro Max и HUAWEI Pura 90s Pro се предлагат с ценова отстъпка от 150 евро, която се активира с промокод. При закупуване с абонаментен план от A1, Yettel и Vivacom се прилага ценова отстъпка от 200 евро за HUAWEI Pura 90s Pro Max и 150 евро за HUAWEI Pura 90s Pro.

За всички модели от серията HUAWEI Pura 90s, закупени до 31-ви декември 2026 г., е налична и сервизната услуга HUAWEI Care+. Тя е валидна за период от 12 месеца и включва еднократна подмяна на дисплейния модул, както и еднократна подмяна на батерията при установен от оторизирания сервиз максимален капацитет под 85%, съгласно приложимите условия на услугата.

Повече информация за HUAWEI Pura 90s Pro можете да научите на https://consumer.huawei.com/bg/phones/pura90s-pro/

Повече информация за HUAWEI Pura 90s Pro Max ще откриете на https://consumer.huawei.com/bg/phones/pura90s-pro-max/