ДЗИ е най-препоръчваният застраховател за автомобилна застраховка „Каско“ според служителите в доверените автосервизи в България. Това показва независимо проучване по метода „Таен клиент“, проведено от clientX в периода март-юни 2026 г. в 91 автосервиза в София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново, Добрич и Хасково.

Готовността за препоръка на ДЗИ достига впечатляващите 64%, което представлява почти двоен ръст спрямо предходното проучване през 2024 г. и е с 41% по-висока от тази на следващия в класацията застраховател. Сред ключовите предимства на ДЗИ, посочени от служителите в автосервизите, са отличната организация на работа, бързият процес по завеждане и оценка на щети, качественото възстановяване на автомобили, финансовата стабилност на компанията и коректното отношение при изплащането и признаването на щети. Проучването обхваща целево подбрана извадка от доверени сервизи и градове, определена според конкретните нужди на екипите по ликвидация на щети.

„Резултатите са признание за усилията на екипите на ДЗИ да осигуряват бързо, качествено и предвидимо обслужване на клиентите. За нас доверието се изгражда във всеки етап от процеса по ликвидация на щета. Удовлетворени сме, че отчитаме ръст във всички ключови показатели, което е индикатор за успешно изпълнение на стратегическата ни цел за подобряване на клиентското преживяване, улесняване на процесите, постигане на повече прозрачност и качество на обслужването. Крайният резултат е значително по-високо ниво на доверие от страна на клиентите и партньорите ни“, коментираха от ДЗИ.

Данните от изследването показват, че над 82% от участниците в проучването биха оставили автомобила си за ремонт в посетения сервиз при реална необходимост. Това представлява значително подобрение спрямо предходното изследване и е важен показател за качеството на мрежата от доверени сервизи на ДЗИ. Като част от екосистемата за обслужване на клиенти на компанията тя осигурява качествен ремонт, отлично обслужване и все по-бързо и ефективно възстановяване на автомобилите след настъпило застрахователно събитие.

ДЗИ е дружеството с най-дълъг опит на българския застрахователен пазар, основанo през 1946 г., като през настоящата година отбелязва 80 години от създаването на компанията. ДЗИ е иновационен лидер в сферата на застраховането, като разработва и внедрява десетки иновативни услуги в продуктовото портфолио и обслужването на клиенти, които налагат както чрез отлично развита търговска мрежа, така и чрез дигитални решения, налични в електронния портал на компанията.

В областта на автомобилното застраховане ДЗИ предлага бърз и лесен процес за онлайн завеждане и оценка на щети по застраховка „Каско“. С помощта на изкуствен интелект клиентите могат да извършат оглед на автомобила дистанционно, без посещение на офис, като значително съкращават времето за обработка на щетата и получаване на решение.