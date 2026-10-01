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Рекордните 120,9 млрд. долара през септември достигна износът на Южна Корея

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Южна Корея


Износът на Южна Корея достигна исторически рекорд от 120,9 млрд. долара през септември. Това е ръст от 83,5 на сто спрямо същия месец на миналата година. Скокът се дължи основно на  продължаващото световно търсене на полупроводници за приложения в областта на изкуствения интелект, предаде ДПА.

Около половината от общия износ на страната е експортът на чипове. За първи път този сегмент надхвърли 60 млрд. долара за месец.

Резултатите са показател за устойчивото търсене на изчислителна мощност за приложения с изкуствен интелект. В Южна Корея се намират два от водещите световни производители на чипове за памет, „Самсунг Електроникс" (Samsung Electronics) и „Ес Кей Хайникс" (SK Hynix), чиито продукти имат ключова роля за разширяването на инфраструктурата за изкуствен интелект, допълва БТА.

Вносът е нарастнал само с 26 на сто на годишна база. Търговският излишък е достигнал рекордните 49,9 млрд. долара за месеца.

Южна Корея

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