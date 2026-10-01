Асен Ненчев оглави Българската агенция за инвестиции

Асен Ненчев е назначен за изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции (БАИ) със заповед на заместник-министър председателя и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев. Той поема поста считано от днес.

Ненчев е магистър по мениджмънт от Imperial College London и бакалавър по икономика и бизнес от University College London. Дипломната му работа е на тема „Преките чуждестранни инвестиции и тяхното отражение върху икономическия растеж", информираха от министерство на икономиката.

СНИМКА: Министерство на икономиката

Новият изпълнителен директор на БАИ има над 20 години професионален опит в Лондон и България. Заемал е висши позиции и е бил член на управителни и надзорни органи в публичния и частния сектор, като професионалният му опит е свързан с корпоративните финанси, енергийния сектор, бизнес трансформацията и стратегическото развитие.

Кариерата му включва работа в международни финансови компании в Лондон, сред които Merrill Lynch и Société Générale. Ненчев е бил и изпълнителен директор на „София Тех Парк", където е отговарял за управлението и развитието на организацията и нейните стратегически направления.

Той има опит в управлението и развитието на стратегически инвестиционни проекти, както и в областта на финансите, инвестициите и стратегическото управление.

Ненчев поема поста от досегашния изпълнителен директор на БАИ Ангел Иванов, който беше временно изпълняващ длъжността.

„Тук съм, за да представяме България по възможно най-добрия начин пред света и да привличаме повече инвестиции. Това е основен приоритет на правителството и моя лична цел. Надявам се с общи усилия да надградим постигнатото до момента и да продължим да развиваме България като привлекателна дестинация за инвестиции", каза при встъпването си в длъжност новият изпълнителен директор Асен Ненчев.