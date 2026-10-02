На изложението MachTech & InnoTech 2026 МАВА Индустриал представя решения за сгъстен въздух, опаковане и складова техника, свързани в един производствен процес

Когато говорим за оптимизация на производството, рядко става дума само за една машина. Ефективността зависи от начина, по който отделните процеси са свързани - от надеждния сгъстен въздух до опаковането, преместването и подготовката на готовата продукция за експедиция.

Именно този подход ще представи МАВА Индустриал АД на 17-ото издание на MachTech & InnoTech 2026. От 6 до 9 октомври в Интер Експо Център - София компанията ще покаже на щанд B10 в Зала 4 решения в три направления - сгъстен въздух, опаковане и складова техника. Щандът е с площ 120 кв. м, а част от опаковъчните машини ще бъдат демонстрирани в работен режим.

През 2026 г. МАВА Индустриал отбелязва 27 години на българския пазар. Основана в началото на 1999 г. като част от VAMVACAS INDUSTRIAL EQUIPMENT - Гърция, компанията е изградила партньорства с повече от 40 утвърдени международни производители. Този опит позволява на екипа да разглежда нуждите на предприятията не само като избор на конкретна машина, а като част от цялостния работен процес.

Сгъстеният въздух започва с правилно проектирана система

Изборът на компресор е само началото. Производителността и надеждността на системата зависят и от изсушаването и от филтрацията на въздуха, както и от обработката на конденза, съхранението на сгъстения въздух и правилното свързване на компонентите.

Като официален партньор на KAESER за България, МАВА Индустриал ще представи компактните компресорни станции KAESER AIRCENTER SM 13 и SM 16 и винтовите компресори ASD 50 и SX 6, както и бутални и мобилни компресори, хладилни изсушители, филтри, системи за обработка на конденза и резервоари за сгъстен въздух. Така на едно място посетителите ще видят всички компоненти на една система за сгъстен въздух и ще могат да обсъдят решения според конкретните изисквания на производството.

Опаковане: машината и консумативът работят заедно

След производството продуктът трябва да бъде защитен и подготвен за съхранение и транспорт. Изборът на оборудване тук влияе на скоростта на работа, разхода на материали и физическото натоварване на операторите. На щанда ще бъдат представени палетни стреч машини Robopac Masterplat, машина за затваряне на кашони ROBOTAPE 50, решения на Minipack-Torre за термосвиваемо опаковане, както и машини Strapack и ErgoPack за чембероване. Сред акцентите е ErgoPack 726 X-pert Line - мобилна система за чембероване на палети, отличена със златен медал на Международния технически панаир в Пловдив през 2024 г. С нея операторът работи, без да се навежда и без ръчно да прекарва лентата под палета.

Ефективното опаковане обаче не зависи само от машината. Затова до нея ще бъдат показани и консумативите - стреч фолио, включително предварително разтегнато фолио с дебелина само 7 микрона, PP и PET чембери, различни тиксо ленти, вкл. с фирмен печат, въздушни възглавници и хартиени защитни материали. В практиката именно съвместимостта между машината, опаковъчния материал и продукта често е ключът към добре организиран процес.

От опаковката до товарната рампа

Процесът не приключва с опаковането - готовата продукция трябва да бъде преместена, складирана и подготвена за експедиция. Затова на щанда ще бъде представена и складова техника: ръчни и електрически палетни колички, стакери и ножични платформи Atlas Lift, както и решенията на RAVAS за претегляне по време на работа, при които товарът се измерва още докато се премества, без необходимост от допълнителни операции.

27 години опит, насочен към реалните нужди на производството

Когато етапите на производството се разглеждат като свързани процеси, оборудването може да бъде избрано не само по техническите характеристики на отделната машина, но и според начина, по който ще работи в реалната производствена среда. Това е и идеята зад представянето на МАВА Индустриал, която съчетава експертиза, международни партньорства и познаване на нуждите на местната индустрия.

От 6 до 9 октомври 2026 г. посетителите на MachTech & InnoTech в Интер Експо Център - София ще могат да се запознаят с решенията на компанията на щанд B10, Зала 4, и да обсъдят с екипа конкретни задачи, свързани с производството, опаковането и вътрешната логистика. Посетете ги, за да научите повече!