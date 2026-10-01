ДПС: "Прогресивна България" запушиха устата на министър Демерджиев

Днес трябваше да бъде изслушан г-н Демерджиев по искане от „Прогресивна България" като точка първа от дневния ред по отношение на мантинелите и полетите на г-н Пеевски. Това изслушване беше заглушено и подменено. Устата на министъра беше запушена, но сега ще чуете част от фактите, като ще има и последващи теми.

Това заяви зам.-председателят на ПГ на ДПС Хамид Хамид пред медиите. Повод за думите му са отмененото изслушване на вътрешния министър Иван Демерджиев, който трябваше да обясни за обществените поръчки за мантинели, след като преди няколко седмици обяви, че фирми са пренасочвали средства от тях за полети на лидера на ДПС Делян Пеевски. Вместо по тази тема депутатите изслушаха Демерджиев за убития Илиян Филипов в Пловдив.

Хамид Хамид изчете следното пред медиите: "През 2022 г. кабинетът „Донев 1" с министър-председател Гълъб Донев, с постановление на Министерския съвет № 290 от 27 септември 2022 г., приема методика за изменение цената на договора за обществена поръчка в резултат на инфлация. Приетата порочна методика въвежда практика на индексация по договори за обществени поръчки с индекси, надхвърлящи 50% от стойността на договорите. Още през същата година процентът на индексация надхвърля 35% за 2023 г., 36% за 2024 г., 38% за 2025 г. и така надхвърля 50% от цената на основния договор за сключена обществена поръчка. Общото поскъпване за този период е над 160%. Само за този период, в резултат на корупционната методика, приета от кабинета „Донев 1", държавата е заплатила 160% по-високи цени от първоначално заложените цени по обществените поръчки, каза той и изреди фирми и сключени с тях договори.

"В резултат на тази методика за изменение на цената и инфлацията от правителството на Гълъб Донев, както и на незаконносъобразно заложените клаузи за увеличение на цените по договорите, умишлено или с корупционна цел се позволява безконтролно и субективно увеличение на цените по обществените поръчки за мантинели. Видно от описаните договори, се забелязва нарастване на стойността с над 85% от първоначално заложеното", заяви той.

"Изнесената информация току-що е изключително притеснителна и тя следва надлежно да бъде проверена. Буди притеснение и внушението какви са връзките с тези поръчки, което също трябва да бъде обследвано и изнесено в публичното пространство. Настояваме стриктно да се спазват законоустановените изисквания към производството и монтажа на мантинелите, защото те са свързани изцяло с човешкото здраве и живот. Спекулациите по тази тема са най-малкото престъпни и в този ред на мисли настояваме да бъдат обследвани връзките с въпросните фирми и лица", настоя другият зам.-председател на ПГ на ДПС Халил Летифов.