Китай призна: твърдотелните батерии се нуждаят от поне още 4 години

Автомобилните производители се надпреварват, за да заявят за открития в областта на твърдотелните батерии (SSB). Някои дори се осмеляват да твърдят за масово производство и употреба в електрическите автомобили, които всъщност би трябвало да се появят на пазара в краткосрочен план.

Китай, страната, която инвестира толкова много в разработването на SSB, не предвижда реалното им приложение в скоро време.

Китайското Министерство на промишлеността и информационните технологии (MIIT) публикува доклад, в който се очертават малко по-реалистични очаквания. В петгодишния си план то посочва, че очаква SSB да бъде въведена в употреба в по-голям мащаб едва някъде през 2030 г.

Сухите батерии са все още поне на четири до пет години разстояние и дори това е амбициозна оценка, се посочва в доклада. Времевата рамка зависи от още по-бърз растеж в батерийната индустрия и ускоряване на потока от иновации и пробиви в напредналите технологии за батерии. Това е нещо, което китайското правителство насочва, но върху което никога не може да има 100% контрол.

Докладът разглежда и друга обещаваща технология: солената батерия или натриевата батерия. Този тип батерия вече бавно си проправя път в първите серийни автомобили, а масовото производство започва да се увеличава. Идеята е, че този тип батерия в крайна сметка да се превърне в по-добрата алтернатива на сегашната LFP батерията, тъй като е финансово по-добър избор.

Китайското министерство заявява, че в следващия период работата трябва да се съсредоточи предимно върху енергийната плътност на солната батерия, като същевременно производствените разходи трябва да бъдат намалени. За съжаление, не е определен конкретен срок и за това.