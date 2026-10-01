Спират три автомобилни завода във Франция, няма батерии

През октомври автомобилният гигант Stellantis ще преустанови временно работата на три от основните си производствени центъра във Франция. Причината е сериозен недостиг на батерии за електрическите версии с голям автономен пробег.

Временната пауза ще засегне първо фабриката в Мюлуз, която спира работа от 15 чак до 30 октомври. В Рен, където се сглобява Citroеn C5 Aircross, конвейерите няма да работят между 22 и 30 октомври, а в Сошо, където се произвеждат кросоувърите Peugeot 3008 и 5008, спирането е планирано от 23 до 30 октомври.

Основната причина за кризисната ситуация е засилената търговия с корпоративните автопаркове, които масово поръчват модификациите с най-големите батерии в гамата. През последните месеци интересът към електрическите автомобили отново бележи силен ръст, допълнително подхранван от високите цени на конвенционалните горива.

В основата на проблема са доставките от Automotive Cells Company (ACC) –-съвместното предприятие за батерии между Stellantis, Mercedes-Benz и TotalEnergies. Въпреки че тяхната гигафабрика в Били-Беркло-Дуврен постоянно увеличава капацитета си, компонентите просто не достигат за моментното темпо на сглобяване. Говорител на Stellantis призна, че все още не получават достатъчно батерии, въпреки сериозния напредък на доставчика. От своя страна от ACC успокояват, че само през септември ще произведат обем модули, равен на почти цялата им продукция за 2025 г.