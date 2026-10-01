Унгарската петролна компания има разрешение да купи руския мажоритарен дял в НИС

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Службата за контрол на чуждестранните активи (OФАК) към Министерството на финансите на САЩ е дала разрешение

Унгарската петролна компанията MOЛ да продължи преговорите за закупуване на мажоритарен дял в сръбската петролна компания НИС до 30 октомври. Новината съобщи ТАНЮГ, цитирана от БТА.

MOЛ обяви, че е получила разрешение от OФАК вчера.

В сряда, 30 септември, НИС получи и нов специален лиценз от OФАК, който ѝ позволява да продължи оперативната си дейност до 30 октомври 2026 г.

И двата лиценза, които пряко засягат дейността на НИС, са с продължителност само един месец.

На 9 октомври ще се навърши една година от влизането в сила на санкциите върху НИС, въведени от ОФАК заради руския мажоритарен дял в сръбската петролна компания.

Условието за трайната отмяна на санкциите е продажбата на целия руски капитал, който представлява 56,15 процента. Сръбското правителство, което притежава 29,9 процента от НИС също планира да увеличи дела си с допълнителни 5 процента след приключване на продажбата.