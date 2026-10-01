Министър Петрова: VII и VIII блок на АЕЦ "Козлодуй" са приоритет на кабинета

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Позицията на правителството е ясна - ядрената енергия ще продължи да е един от основните стълбове на националната ни енергийна сигурност. АЕЦ „Козлодуй" има ключово значение в българската електроенергийна система. За кабинета реализацията на VII и VIII блок на атомната централа е конкретен приоритет. Това е проект от стратегическо значение. Това каза министърът на енергетиката Ива Петрова, която откри петата международна ядрена конференция и изложение „Ядрената енергия - от амбиции към реалност".

Ролята на ядрената енергетика е стратегически избор за енергийната сигурност, конкурентоспособност и бъдещето на страната, обяви още Петрова по време на форума. Организатор на събитието под патронажа на Министерството на енергетиката е Българският енергиен и минен форум, уточнява БТА.

Декарбонизацията и нарастващото търсене на електричество поставят въпроса не дали да се развива ядрената енергетика, а как да се направи това по най-сигурния технологично и икономически устойчив начин, каза министърката.

България има над пет десетилетия опит в експлоатацията на ядрени мощности, изградена професионална общност и експертен потенциал, подчерта тя.

И посочи, че страната ни следи и развитието на малките модулни реактори. Това означава нови мощности, но и инвестиции, технологии, индустриално развитие и възможност за българския бизнес.

Според нея новите ядрени мощности са от значение не само за България, но и за стабилността на електроенергийната система на региона на Югоизточна Европа, който има нужда от надеждна нисковъглеродна електроенергия.

Възможно най-голяма част от тази добавена стойност да остане в българската икономика и българските компании да са активна част от веригите на доставките, защото ядрената енергетика е не само индустрия, тя е технологии, наука, образование, регулации и хора, отбеляза министърът.

Всяка нова технология трябва да бъде оценявана през призмата на безопасността, икономическата жизнеспособност и реалните потребности на електроенергийната система, отбеляза Ива Петрова.

България има амбицията да е активен участник в новите ядрени технологии.