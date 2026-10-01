Христо Ковачки: Европа я чакат тежки зими

Енергийният консултант подкрепи позицията на АДЕС за необходимост от промяна на енергийната политика

Поскъпването на горивата вероятно няма да бъде краткотрайно, а кризата около Ормузкия проток трудно ще намери бързо решение. Това е позицията на националната организация АДЕС, подкрепена и от енергийния консултант Христо Ковачки. Според организацията натискът върху цените вече не идва само от петролния пазар. Европа влиза в студените месеци с няколко едновременно действащи риска – по-високи цени на природния газ, по-слабо производство от слънчеви централи и ограничения за част от останалите мощности.

"Газохранилищата в Европа не са запълнени, а цените на синьото гориво продължават да растат. Слънцето в Европа ще грее все по-слабо през студените дни и соларите ще произвеждат все по-малко енергия", се посочва в позицията. Като допълнителен риск е посочена работата на ядрените мощности, част от които зависят от водните нива на реките и от графиците за планови ремонти. Според АДЕС всичко това може да доведе до по-малко налично производство именно в периодите на най-високо зимно потребление.

Организацията насочва вниманието и към въглеродните квоти. Според нея високата им цена оскъпява електроенергията от въглищните централи и ограничава възможността те да бъдат използвани по-активно при недостиг на мощности.

В тази ситуация тецовете остават важен резерв за електроенергийната система, смятат от АДЕС. Аргументът е, че при необходимост те могат сравнително бързо да увеличат производството си и да покрият рязко нараснало търсене. Като пример се посочва ТЕЦ „Марица-изток 2", която наскоро е предложила значителни количества електроенергия на свободния пазар. Според авторите на позицията това показва ролята, която въглищните мощности продължават да имат за сигурността на системата.

Христо Ковачки подкрепя тезата, че сегашната европейска енергийна политика трябва да бъде преразгледана. Според него съчетанието от скъпи горива, високи цени на природния газ и поскъпнала електроенергия вече се превръща в проблем не само за домакинствата, а и за конкурентоспособността на бизнеса.

В позицията се твърди, че високите енергийни разходи допринасят за инфлационния натиск и затрудняват индустрията. Затова според АДЕС европейските институции трябва да преосмислят както общата политика в енергетиката, така и механизма за търговия с въглеродни квоти. „Когато дадена политика е провалена, е по-разумно тя да бъде отменена незабавно, вместо да се чака пълният колапс на системата", се казва още в становището.

Според организацията без промяна Европа рискува да влиза в следващите зими с все по-високи разходи за енергия и с по-голям натиск върху икономиката. Тезата на АДЕС и Ковачки е, че сигурността на снабдяването трябва отново да стане водещ критерий при определянето на европейската енергийна политика.