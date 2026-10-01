До 8% скачат цените на храните в Румъния през октомври заради скъпи горива

От 4 до 8 % ще се повишат цените на хранителните продукти в Румъния този месец. Прогнозата е на икономически анализатори и проучвания на Националния статистически институт. Основната причина е значителното увеличение на разходите за гориво, съобщават местни медии.

Най-сериозно ще скочат млечните продукти - сиренето, кашкавала и млякото. При месните продукти увеличението ще бъде в рамките на 3-4 на сто. Възможно е увеличение да има и при хляба. Производителите вече са уведомили търговците на дребно за тези корекции.

В момента средната цена за 1 килограм сирене в Румъния варира между 22 и 53 леи (4 и 10 евро), посочва БТА. Пилешкото и свинското месо остават най-достъпни със средни цени между 15 и 35 леи (3 и 7 евро). Говеждото и агнешкото държат значително по-високи средни цени между 35 и 68 леи (7 и 13 евро).

Очаква се и поскъпване на услугите с 15–20 процента, както и ръст от 7–10 на сто при облеклото, електрониката и домакинските уреди.

„За съжаление, много е вероятно инфлацията отново да нарасне тази есен поради повишаването на цените на енергията и природния газ, както и значителното увеличение на разходите за гориво. Тази нова инфлационна вълна ще окаже съществено влияние върху цените", коментира икономическият анализатор Адриан Негреску, цитиран от Диджи24.

Той отбелязва още, че обезценяването на националната валута спрямо еврото може да има значителен инфлационен ефект в този сектор, предвид факта, че голяма част от продуктите са вносни, а обменният курс на еврото продължава да расте на фона на политическото напрежение. Негреску предупреждава, че през следващите 6–12 месеца вълната от поскъпване ще бъде подсилена и от вдигането на международните лихвени проценти на фона на задаваща се дългова криза.