Спасиха от фалит тунинг компания на BMW

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През март беше обявено, че тунинг компанията AC Schnitzer ще затвори врати след 40 години в бизнеса. Марката трябваше да се присъедини към редица други тунинг ателиета, специализирани в BMW, като Hartge, Hamann и Kelleners Sport, които фалираха.

AC Schnitzer бе изправена пред окончателно закриване в края на 2026 г., след като настоящият ѝ собственик, KOHL Group, реши да прекрати дейността си през пролетта.

Оказа се обаче, че нидерландската компания AM Group ще поеме емблематичната марка от ноември.

AC Schnitzer тунингува модели на BMW и MINI от 1987 г. Новият собственик притежава редица компании, специализирани в проектирането и производството на части от въглеродни влакна. Имран Аршад, известен като съосновател на тунинг компаниите Evolve Automotive и Eventuri, ще работи в тясно сътрудничество с новите нидерландски собственици, за да развие бъдещата гама.

Предишният собственик обяви през март, че няма смисъл да продължава бизнеса. Главният изпълнителен директор Райнер Фогел обясни по това време, че дългите процедури за одобрение в Германия са довели до забавяне на новите компоненти с до девет месеца. Комбинацията от американски тарифи, по-скъпи суровини и спадаща покупателна способност доведе компанията до ръба на колапса.