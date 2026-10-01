Зам.-министър Якимов: България трябва да бъде производител на технологиите на бъдещето

България не може и не трябва да бъде единствено пазар за технологиите на бъдещето. Това, за което ние работим, е България да се превърне в мястото, на което тези технологии се произвеждат. Това заяви заместник-министърът на икономиката, инвестициите и индустрията Красимир Якимов по време на официалното откриване на изцяло автоматизиран завод за фотоволтaични модули VESS Modules. Заводът е разположен в гр. Кърджали и ще има възможност за обучение на млади кадри в направления като електроника и роботика, съобщиха от министерство на икономиката.

„Днес не говорим за намерение, не говорим за бъдещи проекти. Днес виждаме конкретен резултат - 15 милиона евро инвестиция, 200 нови работни места, 1 гигават годишна производствена мощност с амбиции за разширение до 3 гигавата през следващите години в Кърджали", посочи Якимов.

По думите му проектът реално създава високотехнологични продукти с европейска амбиция и потенциал за развитие в европейски мащаб. Той подчерта, че подобни инвестиции са важни и в контекста на необходимостта Европа да развива собствено производство на стратегически продукти, които са от значение за нейното бъдеще.

Зам.-министъра посочи, че това е моделът на икономическо развитие, който се цели - инвестиции във високи технологии, в реалната икономика, предвидими, качествени работни места и висока добавена стойност. „Тези инвестиции ще бъдат насочвани към българските региони. Защото 200 нови работни места в Кърджали означават по-високи доходи за семействата в региона, означават стимул за младите хора и нови перспективи за целия регион", каза още той.

Красимир Якимов подчерта още необходимостта от създаване на по-добра бизнес и инвестиционна среда, по-малка регулаторна тежест и по-бързи процедури, така че бизнесът да се развива и да намира повече перспектива в развитието си в България. "Нашата задача като държава е да създаваме условия за повече инвестиции, които създават работни места и висока добавена стойност", отбеляза Якимов.