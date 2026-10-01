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Кърджали става столица на фотоволтаичната индустрия advertorial icon

Ненко Станев

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Най-големия завод за фотоволтаични панели в Европа заработи в Кърджали. СНИМКИ: НЕНКО СТАНЕВ

Откриха най-големия завод за фотоволтаични панели в Европейския съюз, инвестицията е за 15 млн. евро, в него всичко е автоматизирано

Най-големият завод за фотоволтаични панели в Европейския съюз беше официално открит в Кърджали, което превръща родопския град в столица на фотоволтаичната индустрия на Стария континент.

Инвестицията на VESS Modules надвишава 15 милиона евро, а средствата са вложени в уникална производствена линия, която е с възможно най-високото ниво на автоматизация. В завода няма операция, която да се извършва на ръка, а всичко е автоматизирано и роботизирано. Работниците, които са 200, имат ангажимента да се грижат за поддръжката на машините в изправност и за зареждането им със суровини. На всеки 17 секунди от линията излиза готов фотоволтаичен панел. Годишният капацитет на завода е производството на фотоволтаици с обща мощност един гигават. Изграждането на завода отнема около две години.

"Не беше лесен проект. Изискваше капитал, кураж и упоритост в равни части. Изискваше хора, които да повярват в едно място, преди то самото да повярва в себе си. И изискваше нещо, което рядко се среща - решението да инвестираме не там, където е най-лесно, а там, където е най-нужно. ​Това е и лична кауза за мен. Аз вярвам в България като проект, който все още се пише. Вярвам, че страна с нашата история, с нашия интелект и с нашия труд има всички основания да застане в първите редици на европейската индустрия", заяви ​Цветелина Бориславова, основател и основен инвеститор на VESS Modules.

Тя допълни, че заводът в Кърджали е принос към нещо по-голямо — принос към енергийната независимост на Европа, към зеления преход, към идеята, че бъдещето на чистата енергия не бива да се произвежда единствено в Азия или отвъд океана, а тук — на европейска, на българска земя, с европейски и български труд.

​"Зад всяка машина в тази сграда стои нещо още по-важно - хората, които ще я управляват. Затова този завод няма да бъде само производствена площадка, той ще бъде и училище - място, където младите хора от Кърджали и региона ще учат програмиране, електроника и роботика - професии, които не остаряват, а растат заедно със света.

​Ние не строим завод на днешния ден. Строим работни места, които ще имат смисъл и след 20 години. Инвестираме не само в панели, а в бъдещето на едно поколение, което заслужава да остане тук, у дома, и да гради успеха си в България, а не извън нея. ​Истинският патриотизъм не е да говорим за България с носталгия. Истинският патриотизъм е да дадем причина на младите да остават, а таланта да се завръща", каза още Цветелина Бориславова. Тя допълни, че продукцията на кърджалийския завод ще бъде на конкурентни цени спрямо тези на най-големите производители от Китай. 

Според заместник министъра на икономиката Красимир Якимов, който също присъства на церемонията по отриването, заводът в Кърджали е ивестиция във високите технологии, в реалната икономика, предвидими, конструктивни работни места, с висока добавена стойност.

​"​Един гигават годишна производствена мощност с амбициите да бъде постигнато разширение до 3 гигавата през следващите години. Проект, който създава високотехнологични продукти от европейски мащаб. Защото Европа трябва да започне да произвежда стратегическите продукти, които са от значение за нейното бъдеще. И България не може и не трябва да бъде единствено и само пазар за тези технологии на бъдещето. Това, за което ние работим, е България всъщност да бъде мястото, на което тези технологии се произвеждат", каза Красимир Якимов.

Благодарности на Цветелина Бориславова за реализираната в родопския град инвестиция изказаха кметът на община Кърджали Ерол Мюмюн и областният управител Бисер Николов.

Желанието на VESS Modules е да си сътрудничат с професионални гимназии в Кърджали и с техни представители вече са осъществени контакти.

"Имаме огромно желание да обучим млади хора, които да видят своето бъдеще тук, защото това е технология с огромно бъдеще. Тя не е просто за днес и за идните няколко години", каза Цветелина Бориславова.

Акцент при откриването на завода беше и благотворителна кампания, която набира средства за деца със синдрома на Даун.

Церемонията по откриването на завода на VESS Modules завърши с концерт на легендарната рок-група "Сигнал" и засаждането на вечнозелено дърво.

Лентата прерязаха инвеститорът Цветелина Бориславова, заместник министърът на икономиката Красимир Якимов, кметът на Кърджали Ерол Мюмюн и областният управител Бисер Николов.
Лентата прерязаха инвеститорът Цветелина Бориславова, заместник министърът на икономиката Красимир Якимов, кметът на Кърджали Ерол Мюмюн и областният управител Бисер Николов.
На всеки 17 секунди заводът произвежда по един фотоволтаичен панел.
На всеки 17 секунди заводът произвежда по един фотоволтаичен панел.
Заводът в Кърджали е принос към нещо по-голямо — принос към енергийната независимост на Европа, заяви Цветелина Бориславова.
Заводът в Кърджали е принос към нещо по-голямо — принос към енергийната независимост на Европа, заяви Цветелина Бориславова.
Произведените в Кърджали фотоволтаици за година са с обща мощност 1 гигават.
Произведените в Кърджали фотоволтаици за година са с обща мощност 1 гигават.
Производството е изцяло автоматизирано.
Производството е изцяло автоматизирано.
При откриването на завода беше проведена благотворителна кампания, която набира средства за деца със синдрома на Даун.
При откриването на завода беше проведена благотворителна кампания, която набира средства за деца със синдрома на Даун.
Легендарната рок-група "Сигнал" участва в церемонията по откриването на завода на "VESS Modules".
Легендарната рок-група "Сигнал" участва в церемонията по откриването на завода на "VESS Modules".

Най-големия завод за фотоволтаични панели в Европа заработи в Кърджали. СНИМКИ: НЕНКО СТАНЕВ
Лентата прерязаха инвеститорът Цветелина Бориславова, заместник министърът на икономиката Красимир Якимов, кметът на Кърджали Ерол Мюмюн и областният управител Бисер Николов.
На всеки 17 секунди заводът произвежда по един фотоволтаичен панел.
Заводът в Кърджали е принос към нещо по-голямо — принос към енергийната независимост на Европа, заяви Цветелина Бориславова.
Произведените в Кърджали фотоволтаици за година са с обща мощност 1 гигават.
Производството е изцяло автоматизирано.
При откриването на завода беше проведена благотворителна кампания, която набира средства за деца със синдрома на Даун.
Легендарната рок-група "Сигнал" участва в церемонията по откриването на завода на "VESS Modules".

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