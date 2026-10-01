Откриха най-големия завод за фотоволтаични панели в Европейския съюз, инвестицията е за 15 млн. евро, в него всичко е автоматизирано

Най-големият завод за фотоволтаични панели в Европейския съюз беше официално открит в Кърджали, което превръща родопския град в столица на фотоволтаичната индустрия на Стария континент.

Инвестицията на VESS Modules надвишава 15 милиона евро, а средствата са вложени в уникална производствена линия, която е с възможно най-високото ниво на автоматизация. В завода няма операция, която да се извършва на ръка, а всичко е автоматизирано и роботизирано. Работниците, които са 200, имат ангажимента да се грижат за поддръжката на машините в изправност и за зареждането им със суровини. На всеки 17 секунди от линията излиза готов фотоволтаичен панел. Годишният капацитет на завода е производството на фотоволтаици с обща мощност един гигават. Изграждането на завода отнема около две години.

"Не беше лесен проект. Изискваше капитал, кураж и упоритост в равни части. Изискваше хора, които да повярват в едно място, преди то самото да повярва в себе си. И изискваше нещо, което рядко се среща - решението да инвестираме не там, където е най-лесно, а там, където е най-нужно. ​Това е и лична кауза за мен. Аз вярвам в България като проект, който все още се пише. Вярвам, че страна с нашата история, с нашия интелект и с нашия труд има всички основания да застане в първите редици на европейската индустрия", заяви ​Цветелина Бориславова, основател и основен инвеститор на VESS Modules.

Тя допълни, че заводът в Кърджали е принос към нещо по-голямо — принос към енергийната независимост на Европа, към зеления преход, към идеята, че бъдещето на чистата енергия не бива да се произвежда единствено в Азия или отвъд океана, а тук — на европейска, на българска земя, с европейски и български труд.

​"Зад всяка машина в тази сграда стои нещо още по-важно - хората, които ще я управляват. Затова този завод няма да бъде само производствена площадка, той ще бъде и училище - място, където младите хора от Кърджали и региона ще учат програмиране, електроника и роботика - професии, които не остаряват, а растат заедно със света.

​Ние не строим завод на днешния ден. Строим работни места, които ще имат смисъл и след 20 години. Инвестираме не само в панели, а в бъдещето на едно поколение, което заслужава да остане тук, у дома, и да гради успеха си в България, а не извън нея. ​Истинският патриотизъм не е да говорим за България с носталгия. Истинският патриотизъм е да дадем причина на младите да остават, а таланта да се завръща", каза още Цветелина Бориславова. Тя допълни, че продукцията на кърджалийския завод ще бъде на конкурентни цени спрямо тези на най-големите производители от Китай.

Според заместник министъра на икономиката Красимир Якимов, който също присъства на церемонията по отриването, заводът в Кърджали е ивестиция във високите технологии, в реалната икономика, предвидими, конструктивни работни места, с висока добавена стойност.

​"​Един гигават годишна производствена мощност с амбициите да бъде постигнато разширение до 3 гигавата през следващите години. Проект, който създава високотехнологични продукти от европейски мащаб. Защото Европа трябва да започне да произвежда стратегическите продукти, които са от значение за нейното бъдеще. И България не може и не трябва да бъде единствено и само пазар за тези технологии на бъдещето. Това, за което ние работим, е България всъщност да бъде мястото, на което тези технологии се произвеждат", каза Красимир Якимов.

Благодарности на Цветелина Бориславова за реализираната в родопския град инвестиция изказаха кметът на община Кърджали Ерол Мюмюн и областният управител Бисер Николов.

Желанието на VESS Modules е да си сътрудничат с професионални гимназии в Кърджали и с техни представители вече са осъществени контакти.

"Имаме огромно желание да обучим млади хора, които да видят своето бъдеще тук, защото това е технология с огромно бъдеще. Тя не е просто за днес и за идните няколко години", каза Цветелина Бориславова.

Акцент при откриването на завода беше и благотворителна кампания, която набира средства за деца със синдрома на Даун.

Церемонията по откриването на завода на VESS Modules завърши с концерт на легендарната рок-група "Сигнал" и засаждането на вечнозелено дърво.