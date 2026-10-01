КЕВР остави поскъпването на газа от днес да е с 5,9%, а не с 6,7 на сто, както поиска "Булгаргаз"

Енергийният регулатор притеснен за зимата: скъпо гориво би вдигнало цената на парното

Газът от днес, 1 октомври да струва 44,09 евро за мегаватчас, реши на закрито заседание Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Това е увеличение с 5,99% в сравнение с цената през септември. Енергийният регулатор не прие внесеното днес от "Булгаргаз" предложение за увеличение с 0,33 евро до 44,42 евро, което би довело до поскъпване спрямо предходния месец с 6,7%.

Още на откритото заседание в сряда пролича загрижеността на комисията за цените на газа през предстоящия зимен период, тъй като при поскъпването му с над 15% спрямо прогнозната цена, която КЕВР е определила, ще трябва насред зимата да се променя и цената на парното.

На въпросите на председателя Пламен Младеновски и на Таско Ерменков, който е от енергийния състав на регулатора, от „Булгаргаз" не се ангажираха с прогноза за зимните цени заради сериозната динамика на пазарите, но заявиха, че в четвъртък ще внесат ново заявление с леко поскъпване за октомври.

„Енергийният регулатор няма да допусне допълнително увеличение на цената на природния газ за месец октомври, тъй като това е неприемливо", заяви председателят на КЕВР Пламен Младеновски. Той подчерта, че пазарните тенденции за цените на синьото гориво през зимния период са неблагоприятни. Това изисква цената да не бъде увеличавана още през октомври над първоначално заявената и да бъде максимално благоприятна, тъй като цената на синьото гориво формира над 70% от крайната цена на битовото отопление и всяко рязко нейно изменение се отразява пряко на потребителите. Той каза на представителите на "Булгаргаз" да не ползват през откомври по-скъпото гориво по договора с "Боташ".

В ценовия микс за настоящия месец са включени количества природен газ по дългосрочния договор с Азербайджан, както и втечнен природен газ (ВПГ) по сключени договори с търговци след организиран търг. Предвиден е и минимален добив от газовото хранилище „Чирен".

Утвърдената за октомври цена от 44,09 евро за мегаватчас включва цената на природния газ на входа на газопреносните мрежи, такса за дейността „обществена доставка" на „Булгаргаз", както и компонент, покриващ разходите на „Булгаргаз" за съхранение на количества в хранилището „Чирен".