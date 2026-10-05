Според анкета на сайта на столичния ВиК оператор 92,8 % от отговорилите избират дигиталната фактура

Близо половината от клиентите на „Софийска вода“ вече са се абонирали за електронна фактура. Това показват данните на дружеството в последния месец от информационната кампания, която започна след промените в Общите условия на дружеството. Клиентите, които все още не са преминали към електронна фактура, трябва да заявят свой актуален имейл адрес до 19 октомври или да подадат изрично заявление да продължат да получават фактурата си на хартия, напомнят от столичния ВиК оператор.

Най-лесният начин за подаване на информация за актуален имейл адрес за получаване на електронна фактура е директно през клиентския профил на сайта на “Софийска вода” или в приложението “Моята вода”, в секция “Заявка за е-фактура”, като там не е необходимо предварително да се попълва заявление. В месеца след подаване на информацията за актуален имейл адрес клиентът започва да получава електронна фактура на подадения от него имейл.

Клиентите могат да направят избора си каква фактура предпочитат и като попълнят заявление, което може да се изтегли от сайта на дружеството или да се получи в Центровете за обслужване на клиенти на „Софийска вода“. Важно е то да бъде попълнено и подписано от титуляра на партидата или негов пълномощник, уточняват от дружеството. Клиентите, които вече са абонирани за електронна фактура, не е необходимо да подават заявление, уточняват още оттам.

Вариантите за подаване на заявлението също са няколко - онлайн, през формата за онлайн комуникация на сайта(приложена снимка или сканирано копие); физически, в Центровете за обслужване на клиенти; по пощата, на адрес бул. “Цар Борис III” №159; или физически, в офисите на “Изипей” и “Фастпей”.

В случай, че в рамките на 6-месечния преходен период, който приключва на 19 октомври 2026г., клиентът не подаде информация за получаване на електронна фактура или не заяви желание за хартиена, изпращането на фактура се преустановява. Издадените фактури обаче ще се съхраняват в електронен архив на сайта на дружеството за срок от 36 месеца. В този период те могат да бъдат достъпени през клиентския профил на сайта на “Софийска вода” или в приложението “Моята вода”.

Още информация можете да научите във видеото: