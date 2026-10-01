Модерният Практикер Витоша е непосредствено до развитата търговска зона на Sofia Ring Mall и IKEA

Водещата верига за дома и градината Практикер официално разшири присъствието си в столицата с откриването на своя четвърти хипермаркет в София и 18 обект в страната. Разположен на стратегическа локация на ул. „Околовръстен път“ 200, Практикер Витоша бележи и първия ключов етап от изграждането на модерния търговски комплекс HOLIDAY PARK Витоша. Лентата на новия търговски обект бе тържествено прерязана от Атанас Пеканов, вицепремиер на Република България, и Тодор Белчев, председател на съвета на директорите на „Видеолукс Холдинг“.

„Бих искал да изкажа искрените благодарности и поздравления от премиера Румен Радев и от цялото ни правителство за откриването на този наистина впечатляващ нов обект. Впечатляващ със своята визия и със своята модерност, с това, че ще дава възможност на гражданите да пазаруват това, което е най-важно, а именно неща за своите домове. Изграждането на подобни обекти е сред нещата, които и нашето правителство подкрепя - да се гради и да се сътворяват нови неща, които остават“, коментира вицепремиерът Атанас Пеканов.

„С откриването на Практикер Витоша поставяме началото на още един мащабен проект, с който инвестираме в развитието на модерна търговска среда в столицата. Благодаря на всички институции, строители, партньори и колеги, които помагаха във всяка една стъпка да се случи. За нас е важно клиентите да получават не просто богат избор от продукти, а цялостно преживяване - от вдъхновението до реализацията на техните идеи за дома и градината. Практикер Витоша е именно такъв обект и вярваме, че ще се превърне в предпочитано място за потребителите“, сподели Тодор Белчев по време на събитието.

Инвеститор в проекта е компанията “Видеолукс Холдинг”, а изграждането му е възложено на строителна фирма МСК АД. Простира се на внушителна търговска площ от над 8 000 кв.м и ще предложи максимално потребителско изживяване на клиентите. Посетителите ще могат да се възползват от впечатляващо разнообразие от над 50 000 артикула за строителство, ремонт, обзавеждане и градинарство. За максимално улеснение търговският обект предлага пълна гама от специализирани услуги, включително 3D проектиране на кухни и бани, тониране на бои, транспорт на закупените стоки, покупка на кредит, удължена гаранция и други.

За комфортното и бързо обслужване се грижи екип от над 130 квалифицирани продавач-консултанти, а за да отговори на динамичното ежедневие, хипермаркетът разполага и с модерни каси за самообслужване. Достъпът е улеснен с безплатен паркинг за над 300 автомобила, оборудван със зарядни станции за електрически автомобили. За да отпразнува откриването, Практикер Витоша посреща своите клиенти през първите 11 дни със стотици атрактивни оферти, безплатна доставка в рамките на София и възможност за безлихвено изплащане на всички покупки над 180 евро.

Пазарният лидер Практикер продължава последователно да инвестира в устойчиви и енергийно ефективни решения. Новият хипермаркет е оборудван с високотехнологични VRF системи за климатизация и пречистване на въздуха, както и с електронни етикети, които допринасят за ограничаването на хартиените отпадъци и въглеродния отпечатък. Като следваща стъпка е планирано инсталиране на фотоволтаични панели, които ще покриват значителна част от енергийните нужди на обекта. С това Практикер надгражда дългосрочния си стремеж в подкрепа на по-устойчивото развитие - към момента в 17-те обекта на веригата в страната са инсталирани над 17 000 соларни панела.

Откриването на Практикер Витоша е едва началото на големия и модерен търговски комплекс HOLIDAY PARK Витоша, чието пълно завършване е планирано за края на 2027 г. Новият ритейл парк ще разполага с богат избор от търговски обекти и заведения, сред които и нов хипермаркет на пазарния лидер Технополис, като комплексът ще разкрие над 500 нови работни места. Локацията на HOLIDAY PARK Витоша е съобразена с идеята за простор и впечатляваща гледка към планината, като в плановете е предвидено богато озеленяване. В комплекса са специално предвидени и офис площи за нуждите на разрастващия се екип на „Видеолукс Холдинг“, част от който са HOLIDAY PARK, Технополис, Практикер и хотел Crowne Plaza Sofia.