Метаанализ на стотици проучвания показва, че неподходящ тоалет и непремерен тон носят дълга вреда

Тя се облича за държавна среща като за среща с приятелки и говори като картечница. Министърка е и в социалните мрежи усилено я обсъждат. Едни твърдят, че създава лошо впечатление за България. Други я защитават с аргумента, че е умна и може да поправи първото впечатление, повлияно от неумението да избира подходящи дрехи и подходящ тон. Пък и само глупавите хора "съдят по корицата за цялата книга".

Вие не заемате министерски пост, но според метаанализ на стотици емпирични изследвания първото впечатление е много важно за успеха на всяко общуване.

Не само глупавите съдят по корицата за цялата книга и това ви засяга, каквато и професия да имате.

"Суровата реалност е, че няма време за добро второ впечатление. Ако някой не ви хареса веднага, после работата да го убедите да промени мнението си може да надхвърли вашите възможности", коментира изводите от метаанализа поведенческият психолог Томас Чаморо-Премужич, професор в Лондонския университетски колеж.

Никога не пренебрегвайте как сте облечени, какво послание излъчвате с изражението на лицето и с тона си, защото те създават първото впечатление. Ако сте с дрехи, неподходящи за случая, и гледате мрачно, внушавате на онзи, с когото общувате, че на вас не може да се разчита. Да, повърхностно е той да ви възприема така, но хората са предразположени да пренасят тези оценки върху цялостната личност. И след това трудно излизат от предубеждението, което са си създали.

Едно от най-силните открития от обобщените изследвания е, първото впечатление води до конфигурационна (цялостна) преценка от типа добър/лош, надежден/ненадежден и т.н. Корелацията се потвърждава в 61 проучвания и 13 353 участници.

Този ефект е сред най-старите, открити в социалната психология, често е наричан ефект на ореола или ефект на рогата.

"Той не е незначителен когнитивен проблем, а основна характеристика на менталната операционна система. Ако харесваме това, което виждаме, сме склонни да припишем и по-специфични добродетели. Щом не харесваме това, което виждаме, приписваме повече негативни черти", обяснява Томас Чаморо-Премужич.

Струва ви се несправедливо, но още не сте чули всичко. Метаанализът установява, че при първоначалното взаимодействие наблюдаемото комуникационно поведение носи значително по-голяма тежест от съществената информация, която се предава. Просто обяснено: хората са по-малко повлияни от това, което казвате, и повече от това как го казвате. Така че винаги мислете и за този стил, за да не сте "средностатистически лаик" (по израза на британския психолог), който смята, че доброто съдържание стига за добро впечатление.

Следващ извод от метаанализа е, че първото впечатление е изненадващо лепкаво - забележително въздействащо и трайно. В 22 проучвания, обхващащи 4258 човека, се открива силна и дългосрочна корелация между първоначалните впечатления и впечатленията, измерени по-късно.

"Можете да направите второ впечатление, но не очаквайте да е съвсем различно. Хората могат да актуализират мнението си за нас, но никога не започват от нулата. Първото впечатление се превръща в котва, спрямо която се интерпретира следващата информация", тълкува Чаморо-Премужич.

Човек е склонен да трупа еднопосочна информация, подкрепяща онази, която първа му се е набила. Около създадения позитивен образ се добавя положителна информация, а негативната се елиминира. И обратното.

Всичко това звучи стряскащо, понеже невинаги сте в отлична кондиция, за да направите отлично първо впечатление, като ще се срещате с нови делови партньори, да речем. Тогава си предвидете достатъчно време за общуване, в него е спасението.

Метаанализът показва, че при час комуникация събеседникът получава повече информация и тя все пак може да отслаби връзката с първото впечатление.

"Първото впечатление е изненадващо лепкаво, но не е имунизирано срещу една от най-ефективни технологии за премахване на пристрастия: действителното опознаване на хората", заключава британският психолог.

Приветливостта е по-силна от красотата

Не си позволявайте да сте мрачни, ако искате да направите добро първо впечатление. Щом пренебрегнете излъчването си, външната красота вече не въздейства.

Другите хора оценяват и физическия вид хубав/грозен според излъчването, твърдят учени от Университета на Мичиган. Те направили експеримент със студенти и двама преподаватели, изглеждащи горе-долу еднакво като външност. Единият се държал приветливо, другият - мрачно. Студентите не само повече харесали приветливия професор, а го и описали като по-красив физически.

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