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https://www.24chasa.bg/biznes/article/23658672 www.24chasa.bg

Нов ред в Търговския регистър ускорява важните вписвания за бизнеса

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Снимка: Йордан Симеонов

Нов ред в Търговския регистър ще ускори важните вписвания за бизнеса и ще позволи паралелно да бъде преодолян натрупваният с години проблем с необработените годишни финансови отчети. Заявленията за ГФО, докладите за дейността и декларациите за липса на дейност ще се обработват в отделен поток, така че да не възпрепятстват вписването на промени като нов управител, адрес или капитал по партидите на търговците.

Народното събрание окончателно прие днес промените в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, с които се въвежда новият механизъм.

Промените дават решение на проблем, генериран през последните години, без досега да бъде предприета нормативна мярка за трайното му преодоляване. От 2023 г. насам близо един милион заявления за финансови отчети са останали за обработване, а досегашният ред създава затруднения и при разглеждането на други заявления по партидите на търговците.

С новия механизъм заявленията за ГФО, докладите за дейността и декларациите за липса на дейност ще се разглеждат в отделен поток. Работата по тях няма да бъде спирана – те ще продължат да се обработват паралелно с останалите заявления. Така ще може едновременно да се ускори текущата работа на Търговския регистър и поетапно да се преодолее забавянето при финансовите отчети.

За увеличаване на капацитета на Агенцията по вписванията през следващите две години изпълнителният директор ще може да назначава след конкурс до 30 допълнителни длъжностни лица по регистрацията със срочни трудови договори. Тяхната работа приоритетно ще бъде насочена към заявленията за ГФО, които предстои да бъдат обработени.

Промените са предложени от народни представители от „Прогресивна България“ и бяха подкрепени от Министерството на правосъдието като практическо решение за нормализиране на работата на Търговския регистър и преодоляване на проблема, натрупан през годините.

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