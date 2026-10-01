От НАП провериха над 271 карго стоки от Китай, Турция и други страни извън ЕС

За по-малко от месец – от 1 до 27 септември, служителите на Главна дирекция „Фискален контрол" в НАП извършиха общо 271 проверки и мониторинг на движението на карго стоки от Китай, Турция и други страни, извън ЕС.

Инспекторите наблюдават основно движението на дрехи, обувки, детски играчки, промишлени и стоки за бита и др. От всички контролни действия - 178 са спрямо стоки, внесени и обмитени в България по митнически режим, 18 са на внесени от трета държава, но обмитени в членка на ЕС и транспортирана до нашата страна, а 75 са проверките при извеждането на наблюдаваните стоки от складове и други обекти, поставени под наблюбединето на НАП.

„Контролните действия са част от шестмесечен мониторинг върху определените стоки. Те обхващат както въвеждането и разтоварването на стоките, така и проследяване на тяхното движение и реализация. Колегите наблюдават транспортните средства, местата за разтоварване, складовите наличности и доставките по търговската верига. Съпоставят се транспортните, митническите и счетоводните документи и фактически установените количества", заяви Лора Георгиева – главен експерт от дирекция „Комуникации" в НАП.

От извършения до момента анализ, от приходната агенция установяват съществени разлики между ниските стойности, на които стоките са внесени и декларирани у нас, и значително завишените цени при продажбата на дребно на крайния потребител. НАП анализира тези разлики по цялата верига на доставки с цел да установи дали всяка последваща продажба е надлежно документирана и отчетена и дали са декларирани и внесени дължимите данъци върху действително реализираните приходи. Резултатите от проверките и мониторинга ще бъдат използвани от НАП за идентифициране на рискови стоки, търговци и маршрути, за възлагане на последващи контролни производства, както и за преценка кои стокови групи да бъдат предложени за включване в списъка на стоките с висок фискален риск.