Отстъпки на хотелите свалиха инфлацията дори под нулата, но бензин и дизел надуват цените (Обзор)

Родители плащат с 6,6% по-скъпо за храната в училище

През септември за втори път тази година се получава дефлация на месечна база. Годишното поскъпване обаче продължава да се ускорява, достигайки до 5,6%, показват експресните данни на НСИ, публикувани в четвъртък.

За първи път инфлация под нулата имаше през юни, когато началният етап от поскъпването на горивата заради войната в Иран бе вече минал и месечната инфлация бе минус 0,9%.

Цените през септември се понижават с 0,3 на сто

в сравнение с август, но това сега се дължи на факта, че в края на активния летен сезон хотелите, пакетните туристически пътувания, самолетните билети и цялата група на стоките и услугите, свързани със свободното време, рязко паднаха. Някои от тях – с по 20 и повече проценти заради предлаганите отстъпки.

Това понижение не важи за заведенията – храненето там пак поскъпва. За ресторантите със сервитьорско обслужване месечното поскъпване се ограничава в рамките на малко над един процент, но в първия училищен месец столовете в училищата предлагат с 6,6% по-скъпа храна за децата.

В същото време поскъпването на горивата и транспортните услуги като цяло продължава. Точно през септември дизелът

за първи у нас мина 2 евро на литър,

добавяйки по този начин нови 5,2% към цената си. Масовият бензин А-95, чиято средна цена през последните дни се задържа на 1,68 евро, е добавил за последните трийсетина дни още 5,8% към цената си.

Както всеки септември, и тази година има видимо месечно поскъпване на стоките и услугите, свързани с образованието – с 3% за месец. Сред тях най-голямо увеличение на цената – с 9% на месечна база, бележат тези, които са свързани с гимназиалния етап от образованието. По принцип обаче тези стоки заемат много малък дял от потребителската кошница и не са в състояние да повлияят на общия индекс.

Най-силно влияние – около 25%, върху индекса на цените оказват храните, а през септември те са поскъпнали с нови 0,5%. На годишна база обаче те са само с 1,4% по-скъпи.

През миналия месец правителството

прие пакет от мерки на обща стойност 300 млн. евро,

чиято цел е да ограничи влиянието на скъпите горива върху крайните потребители. Например 170 млн. евро от тези пари са предназначени за фермерите - основно за компенсиране на по-високите цени на газьола за селскостопанските машини. Бяха въведени и данъчни облекчения за два вида гориво - пропан-бутан и метан, както и за природния газ, доставян по мрежи за промишлени потребители, които ще са без акциз до 31 декември.