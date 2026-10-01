Недоволството срещу Тръмп в САЩ расте - само 26% одобряват икономическата му политика

Едва 26% от американците одобряват цялостната икономическа политика на президента Доналд Тръмп. Има огромно недоволство срещу икономиката и растящите цени, показва ново проучване на Асошиейтед прес и изследователския център НОРК (NORC).

Едва 17% от пълнолетните американци одобряват начина, по който Тръмп се справя с проблема с високите разходи за живот. Само 26% одобряват икономическата му политика като цяло, което е ново най-ниско ниво.

Тези данни идват в момент, когато Тръмп и вицепрезидентът Джей Ди Ванс започват активна предизборна обиколка, насочена към предимно републикански райони с цел да повишат намаляващия ентусиазъм сред избирателите на партията преди междинните избори следващия месец, отбелязва АП. Тръмп ще посети Тексас и Оклахома, а Ванс ще води кампания във Флорида.

Това са райони, в които доскоро се очакваше републиканските кандидати да спечелят без особени затруднения, но сега те са изправени пред конкуренция.

Американците са силно недоволни от действията на Тръмп по отношение на икономиката и поскъпването на живота, като мнозинството оценява представянето му негативно и обвинява неговите политики за високите разходи, които застрашават изборните перспективи на партията му през ноември. Според 65% от пълнолетните американци именно политиката на Тръмп нови по-голяма част от вината за високите цени, отколкото факторите извън неговия контрол.

Това подсказва нарастваща умора от агресивното му използване на мита и продължаващото недоволство от войната с Иран, отбелязва АП, цитира БТА.

Тези слаби резултати идват седмици преди междинните избори, които ще определят дали републиканците ще запазят контрола си над Конгреса. В същото време Тръмп води интензивна предизборна кампания с агресивен график от митинги. Макар че той призовава избирателите да се държат така, сякаш самият той е в изборната бюлетина, с цел да повиши избирателната активност, Тръмп остава силно непопулярен, като дори много републиканци го критикуват, че не е изпълнил обещанията си за облекчаване на финансовия натиск.

"Надявах се да е по-добре или поне различно, но всъщност не е добре", казва 66-годишният Робърт Голт, пенсиониран фабричен работник от Брадфорд, Пенсилвания, който се определя като републиканец.

"Мислех, че президентът ни ще помогне на страната, но засега не изглежда да е направил това нито по отношение на икономиката, нито като цяло. Не направи това, на което се надявах", допълва той, като обяснява, че не вижда Америка да е станала отново велика.

През последните месеци американците стават все по-притеснени дали могат да си позволят основни нужди като хранителни продукти и гориво. Около половината от пълнолетните американци вече заявяват, че са "изключително" или "много" обезпокоени от въпроса дали ще могат да зареждат автомобилите си, спрямо 39% през юли. Приблизително половината са силно загрижени и за цените на храните.

"Цените са изключително високи. Абсолютно всичко поскъпва заради горивата", казва 52-годишният Педро Санчес от Перис, Калифорния, който е гласувал за Тръмп и работи в правоохранителните органи. "Преди ми оставаха много повече свободни средства. Вече ги няма. Изядени са от всички тези увеличения в цената на всичко."

Одобрението на Тръмп по отношение на икономиката е спаднало с 14 процентни пункта спрямо март 2025 г., малко след като той встъпи във втория си президентски мандат. Това е значителна разлика спрямо първия му мандат, когато икономиката често беше сред най-силните му политически аргументи.

По време на кампанията през 2024 г. Тръмп многократно атакуваше президента Джо Байдън и вицепрезидента Камала Харис заради инфлацията и обещаваше да намали цените. Сега обаче е налице широко разпространено разочарование от представянето му. Около 70% от американците казват, че справянето му с разходите за живот е "по-лошо от очакваното". Сред тях са и приблизително половината републиканци.

Според новото проучване около 60% от републиканците не одобряват начина, по който Тръмп се справя с разходите за живот, докато през април този дял е бил около половината.

Тръмп е съсредоточен върху погрешни приоритети, смята Кристен Слейвън, 41-годишна психотерапевтка от Глъкстад, Мисисипи, която обикновено гласува за републиканците.

"Очевидно войните не помагат. Когато са необходими, разбирам. Но да се концентрираме върху преименуване на водни басейни и територии ми се струва глупаво, когато хората не могат да изхранят семействата си", смята тя.

Въпреки недоволството си, 67% от републиканците смятат, че високите цени се дължат повече на фактори извън контрола на Тръмп. Като цяло обаче 69% от американците продължават да смятат, че войната с Иран не си е струвала, повишение спрямо 64% през юли. Само 28% одобряват начина, по който Тръмп се справя с отношенията с Иран.

Американците са недоволни и от търговските войни на Тръмп. Само около трима от всеки десет пълнолетни американци одобряват начина, по който той води търговските преговори с други държави, докато през март този дял е бил около четири от десет. Освен това 64% смятат, че е прекалил с въвеждането на нови мита.

В по-общ план картината не е по-добра. Само около трима от всеки десет американци одобряват работата му като президент. Около 60% смятат, че страната е в "значително" или "донякъде" по-лошо състояние, отколкото когато той започна втория си мандат.

Областта, в която Тръмп запазва относително по-силни позиции, е сигурността по границите, където около половината от американците одобряват представянето му.

Ниското одобрение на Тръмп по отношение на икономиката се доближава до рейтинга от 28% на Байдън през юни 2022 г., когато по време на пандемията от КОВИД-19 инфлацията достигна рекордни равнища. Тогава обаче американците бяха по-малко склонни да обвиняват Байдън. През октомври 2022 г. 44% смятаха, че неговите политики са отговорни за високите цени, докато 55% обвиняваха фактори извън неговия контрол.