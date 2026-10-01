Европейски държави обсъждат общ отговор на американския натиск за дизеловите резерви

Пет европейски държави се договориха на извънредна среща в четвъртък да отговорят с „единен глас" на нарастващия натиск от страна на американското правителство да освободят резервите си от дизелово гориво, съобщиха запознати с въпроса.

Франция, Германия, Великобритания, Италия, Ирландия и Европейската комисия участваха в разговорите, на които беше обсъдено как да се отговори на натиска от Вашингтон европейските държави да намалят петролните си запаси или да се изправят пред забрана за износ на дизелово гориво от САЩ, съобщиха трима европейски представители пред "Политико".

Двама от източниците заявиха, че всички тези държави са били подложени на частен натиск от страна на САЩ да освободят част от резервите си.

Според източниците държавите и изпълнителният орган на ЕС са се договорили по три въпроса: да отговорят на натиска с „координирана позиция", да гарантират, че „всяко решение за освобождаване на запаси трябва да бъде издигнато на ниво МАЕ Международната агенция по енергетика", както и да се стремят да „намалят напрежението в разговорите със САЩ".

Базираната в Париж МАЕ координира енергийната политика на богатите държави и по-рано тази година ръководи освобождаването на петролни запаси след затварянето на Ормузкия проток.

Идеята е да се „намали напрежението", заяви един от източниците. „Да бъдем до известна степен твърди, но позитивни в комуникацията... Когато си имаш работа с гладен лъв, не е задължително да играеш мръсни игри с него."

По-широка група държави, някои от които също са били подложени на натиск от администрацията на Тръмп, ще обсъдят как да реагират на среща в петък, добави източникът.

По-рано "Политико" съобщи, че американският министър на енергетиката Крис Райт е поискал освобождаването на петролни запаси като алтернатива на налагането на забрана за износ - мярка, от която ЕС е силно зависим. Исканото освобождаване на 120 милиона барела дизелово гориво в рамките на шест месеца би представлявало значително повече от една трета от общите резерви на ЕС от жизненоважното за транспорта гориво.

Цените на дизеловото гориво в САЩ рязко се повишават в резултат на войните в Украйна и Иран, което засилва натиска върху американския президент Доналд Тръмп да свали цените преди ключовите междинни избори. САЩ са голям износител на дизелово гориво и в момента осигуряват повече от половината от вноса на ЕС - което означава, че евентуална забрана би имала сериозни последици за европейската икономика.

Тръмп отказва да изключи възможността за забрана на износа въпреки категоричната съпротива от страна на американския петролен сектор. „Обмислям го", каза Тръмп по повод забраната за износ по време на събитие в Овалния кабинет. „Говоря много с министъра на енергетиката Крис Райт и министъра на вътрешните работи Дъг Бъргам за това - те смятат, че това ще помогне за дизела, но може да повиши цените на други неща."