Тръмп ще направи дизела в Европа над 3 евро за литър

Заплахата на Доналд Тръмп да спре износа на дизел от САЩ може да постави европейските шофьори на камиони пред ново рязко покачване на цените на горивата, а потребителите – пред ситуация, при която те ще плащат повече за стоки. Най-вероятно съвсем скоро ще видим дизел и над 3 евро за литър по колонките, прогнозират европейски бизнесорганизации.

Президентът на САЩ заяви в сряда, че все още „обмисля" забрана за износ, тъй като администрацията му се опитва да свали рекордните цени на горивата у дома. Белият дом също така проверява дали европейските страни биха могли да освободят резервите си от дизел, за да намалят цените.

„По-скъпият дизел може да има негативен ефект в цяла Европа. „Всичко на склад ще струва повече", каза Кристина Скарфия, ръководител на европейските въпроси в италианската федерация за товарни превози Confetra, цитирана от „Политико".

Европа стана все по-зависима от американския дизел след войната, прекъсванията в корабоплаването и прекъсванията на рафинериите рязко намалиха доставките от Близкия изток и Русия. Тази зависимост сега оставя европейските шофьори на камиони уязвими в индустрия, която вече работи с ниски маржове и има малко място да поеме нов шок.

„Има огромен риск от фалити" за малките и средните предприятия, каза Скарфия. По-големите компании са по-склонни да оцелеят, като таксуват повече за услугите си, добави тя.

Средната цена на дизела в ЕС достигна 2,26 евро за литър на 17 септември - с 38% по-висока, отколкото в края на февруари, според Международния съюз за автомобилен транспорт. Това е нов рекорд, надминаващ предишния връх, поставен по време на енергийната криза през 2022 г., предизвикана от пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна.

В България дизелът вече струва над 2 евро, а съвсем наскоро парламентът вдигна забраната за износ на дизел, въведена у нас миналата година.

Confetra изчислява, че забрана за износ от САЩ може да тласне цените на дизела в ЕС доста над 3 евро за литър, каза Скарфия.

Тъй като износът от Близкия изток намаля след войната между САЩ и Израел срещу Иран, която наруши доставките на гориво през Ормузкия проток, Европа все повече се обръща към САЩ, за да запълни празнината. Американският дизел сега представлява приблизително половината от морския внос на Европа, според данни на IRU. Ако Вашингтон забрани този износ, автомобилният превоз на товари ще бъде особено изложен на риск.

Дейвид Дохърти, ръководител на изследванията на природните ресурси в доставчика на стратегически изследвания BloombergNEF, заяви, че логистиката е най-големият потребител на дизел в Европа.

Транспортът представлява 77% от потреблението на дизел и газьол в ЕС, според Евростат.

„Има наистина ограничени, поне бързи, алтернативи", каза Дохърти. „Вие и аз можем да решим да спрем да шофираме, ако цените станат наистина високи и светът няма да се разпадне. Ако няма камиони, работещи около Германия или Полша, двата най-големи пазара, вероятно ще започнете да виждате болезнени точки." „Последите ефекти далеч надхвърлят просто скъпия дизел", каза Дохърти. „Може да е липса на дизел на правилното място, може да има дълги зареждания, може да има опашки."

Часовете, прекарани в чакане на гориво, също биха отнели времето, което шофьорите имат, за да доставят стоките.

Дизелът представлява приблизително 30% от разходите за управление на международна транспортна компания, според Ян Бучек, президент на Полската асоциация на международните автомобилни превозвачи. Ако цените на дизела се покачат достатъчно високо, някои пътувания просто губят финансов смисъл - и компаниите могат да останат без средства, необходими за продължаване на дейността.

Транспортните компании трябва да плащат за дизел, заплати и пътни такси предварително, добави Бучек, но плащането от клиентите за завършена работа може да отнеме седмици. Внезапен скок в цените на горивата може да създаде незабавен паричен срив - което означава, че сметките стават дължими, преди да се получат парите за покриването им.

„При цени на дизела от около 3 евро за литър, рискът някои оператори да фалират би бил много реален, особено ако цените останат на това ниво за продължителен период", каза Бучек.

Малките и средните компании са най-изложени на риск. Те обикновено имат по-малки парични резерви, по-малко достъп до кредитиране и по-малко ливъридж с клиентите, отколкото големите логистични групи - и биха се насочили към нов дизелов шок, вече отслабени. Повече от 1000 компании вече са изчезнали от международния пазар на товарни превози в Полша тази година, добави Бучек.

За компаниите, които оцелеят, следващият въпрос е кой плаща по-високата сметка за гориво. На спот пазара - където една компания резервира един камион за една пратка, вместо да подписва по-дългосрочен договор - по-високите цени на дизела се появяват почти веднага. Транспортните компании изискват по-високи цени и ако клиентите не плащат, някои пътувания просто губят финансов смисъл. „Никоя компания не може да продължи да предоставя услуги под себестойността си за продължителен период от време", каза Бучек.

Транспортните компании вероятно ще станат по-придирчиви към това кои задачи да поемат. Първите, които ще си тръгнат, биха били най-нископлатените - маршрути с дълги участъци от празно пътуване, дестинации, където е трудно да се намери товар за обратното пътуване, и задачи, които включват дълго чакане за товарене или разтоварване. „Ако разходите за предоставяне на услугата надвишават генерираните от нея приходи, от гледна точка на оператора може да е икономически по-рационално да остави камиона паркиран, отколкото да генерира още една загуба", добави Бучек.

Скарфия описа два вероятни резултата. По-малките компании, които не могат да прехвърлят по-високите разходи за дизел, може просто да откажат поръчки, принуждавайки клиентите да намерят някой друг. По-големите компании е по-вероятно да имат договори, които им позволяват да добавят горивна такса - допълнителна такса, обвързана с цената на дизела - така че да могат да продължат да превозват стоки, като същевременно прехвърлят допълнителните разходи на клиентите. Ако изключително високите цени продължат седмици и се появи и реален недостиг на гориво, Бучек каза, че Европа може да започне да наблюдава по-малък капацитет за камиони по някои маршрути, да има проблеми с намирането на свободни камиони и да се сблъсква със закъснения, които се отразяват на веригите за доставки. За транспортните компании въздействието ще бъде „значително и със сигурност незабавно", каза Робин Лус, ръководител на отдела за транспорт и мобилност в потребителската организация BEUC. „Ако транспортният капацитет започне да изчезва от пазара, последствията много бързо ще се разпрострат отвъд самата индустрия за автомобилен транспорт", каза Бучек. В този момент, добави той, доставките на дизел ще се превърнат във въпрос на „икономическа сигурност".