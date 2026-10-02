1,8 млрд. евро от плана за развитие влизат в бюджета през декември

Очакванията са, че голямата част от сумата по плана за възстановяване от 1,8 милиарда евро да влязат в българския бюджет в средата на декември. Това стана ясно от думите на вицепремиера Атанас Пеканов по време на блицконтрола в парламента.

Българската държава официално приключи документалните си ангажименти към Европейската комисия по плана за възстановяване. На 30 септември беше изпратено искането за петото плащане на стойност над 1,8 милиарда евро.

"Финалната стъпка стана възможна след интензивна работа на правителството и парламента по приемането на ключови законодателни и структурни промени, забавяни с години", увери Пеканов.

"Един от основните препъникамъни пред финансовия превод бе изпълнението на дългогодишните критики на Брюксел в сферата на върховенството на правото и борбата с корупцията. Създаването на независима антикорупционна комисия още в края на май отключи голяма част от средствата. В края на август парламентът прие и друга ключова реформа - въвеждането на тестове за почтеност за държавните служители. Макар и планирани отдавна, промените не бяха имплементирани от предишни управления, но вече са фактическа реалност в законодателството", започна да отчита свършеното той.

"Сериозен напредък бе постигнат и в сектор „Енергетика" след ежеседмични преговори с засегнатите страни в региона на Стара Загора. В края на август Министерският съвет прие преструктурирането на Българския енергиен холдинг. С това решение бе изпълнена дългогодишна препоръка на Европейската комисия, зад която също стояха застрашени милиони евро. В инвестиционната част на плана бяха преодолени редица закъснения в рискови сектори: здравеопазване, образование и транспорт, социална сфера и дигитализация", добави вицепремиерът.

По думите му Европейската комисия навлиза в двумесечен период на оценка на подаденото искане. Очаква се към края на ноември да стане ясно дали ще има минимални удържания по определени детайли - като например все още незавършения избор на петия член на антикорупционната комисия.