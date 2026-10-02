Инфлацията в Нидерландия се ускори до 3,4%

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Инфлацията в Нидерландия се е повишила до 3,4% през септември на годишна база, показват предварителните данни на националната статистическа служба, съобщи БТА.

Това е ускорение спрямо предходния месец и показва, че натискът върху цените в страната остава силен, въпреки че в голяма част от еврозоната инфлацията постепенно се успокоява.

Един от основните фактори продължава да бъде поскъпването на услугите. Нидерландските домакинства усещат натиск и от високите разходи за жилища, транспорт и всекидневни покупки, които задържат общото равнище на цените високо.

Нидерландия беше сред държавите, които преживяха особено рязък инфлационен скок след енергийната криза от 2022 г. Тогава поскъпването на газа и електроенергията доведе до двуцифрена инфлация и принуди правителството да въведе мерки за защита на домакинствата.

Оттогава ръстът на цените се забави значително, но все още остава над целта от 2%, към която се стреми Европейската централна банка.

Това е важно и за решенията за лихвите в еврозоната. Ако инфлацията в държави като Нидерландия остане устойчива, ЕЦБ ще трябва да бъде по-предпазлива с евентуално намаляване на лихвените проценти, тъй като по-евтините кредити могат отново да засилят потреблението и ценовия натиск.

Предварителните данни подлежат на ревизия, като окончателната статистика за септември ще бъде публикувана по-късно.