Гълъб Донев обеща да редактират спорния текст за домашната ракия

Спорните промени в Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС), засягащи държането и търговията с домашен алкохол, ще бъдат редактирани, за да се премахнат всички възможности за двусмислено тълкуване от страна на контролните органи. Това обяви вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев по време на парламентарния контрол в отговор на въпрос от съпредседателят на ДБ Божидар Божанов.

Повод за думите му станаха предложенията в параграф 38 за нов член 100 от закона. Новите текстове предвиждат ограничение за държане на етилов алкохол от лица, различни от лицензирания производител и членовете на неговото семейство.

Божанов отправи остра критика, че с подобни разпоредби държавата на практика забранява почерпването или съхранението на ракия при роднини и съседи. Той призова за пълно оттегляне на алинея 2 и обвини финансовото министерство, че се крие зад експерти, без изнесените данни за проверките да са били включени първоначално в мотивите и оценката на въздействието на законопроекта.

В отговор вицепремиерът Донев бе категоричен, че нито за момент не е имало идея да се забранява варенето и съхранението на ракия от самите производители и техните семейства за лична употреба.

Донев обясни, че основната задача на експертите в Министерството на финансите е била да спрат продажбите на спиртни напитки с неясен произход и съмнително качество в стопански обекти. По думите му Агенция „Митници" е засякла големи количества безакцизен алкохол на необичайни места - включително в ресторанти, къщи за гости, автосервизи и дори фризьорски салони.

Вицепремиерът подчерта, че фокусът на държавата остава опазването на здравето и живота на гражданите, като напомни за минали трагични случаи със загинали хора след консумация на алкохол с неизвестен състав.