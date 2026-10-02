Радев: "Кошница с грижа" даде резултат, но винаги може да се направи повече

Работи се усилено по създаването на Централен електронен регистър на цените на хранителните стоки, каза премиерът

Подходът на доброволен диалог с търговските вериги чрез инициативата „Кошница с грижа" даде резултат в началото, но той не е достатъчен и правителството преминава към по-строги контролни мерки и регулации. Това заяви премиерът Румен Радев по време на контрола в парламента.

„Винаги има какво да се направи повече, когато говорим за цените на основните хранителни стоки за българските граждани", подчерта премиерът. По думите му контролът върху ценообразуването е основен приоритет за кабинета.

За да се затегне контролът над нелоялните търговски практики, по думите на Радев са предприети бързи законодателни промени в Закона за защита на потребителите (КЗП) и Закона за защита на конкуренцията (КЗК) още от началото на тяхното управление. "Извършена е и промяна в ръководството на КЗП с цел по-добра структура и ефективност на контрола", добави той.

Освен това се работело усилено по създаването на централен електронен регистър на цените на хранителните стоки, който ще осигури на КЗП и КЗК обективни данни за ценообразуването по цялата верига.

"При откриване на необосновано повишаване на цените или нелоялни практики, регулаторите ще прилагат цялата сила на закона", увери Радев.

Относно инфлационния натиск премиерът цитира данни за цените на храните от първа необходимост по НСИ: от януари до април е отчетен ръст, като през април увеличението е било 0,07% на месечна база. От май е започнала дефлация при храните: - 0,5% през май, -1,0% през юни и -0,2% през юли. През август и септември се наблюдава леко повишение с 0,5%.