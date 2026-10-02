Гълъб Донев: Бюджетният дефицит за тази година ще бъде до 5,7 на сто от БВП

Дефицитът по бюджета за 2026 година ще бъде изпълнен до заложения размер от 5,7 на сто, като не се очаква петото плащане по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) да окаже влияние на заложения бюджетен дефицит. Това посочи вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев по време на блицконтрола в парламента в отговор на въпрос на Николай Денков от „Продължаваме промяната". Денков постави въпроса дали петото плащане по ПВУ в размер на над 1,8 млрд. евро ще намали заложения дефицит през тази година, като изрази съмнения, че този размер е правилно прогнозиран, подчертавайки, че реалистично би следвало да се очаква дефицит около 4 на сто. Денков попита какви ще са последствията за България и лично за Донев, ако заложения дефицит в бюджета е сбъркан.

Гълъб Донев отговори, че към края на септември по предварителни данни бюджетният дефицит възлиза на 2,8 на сто от брутния вътрешен продукт. По думите му традиционно през последното тримесечие се концентрират сериозен обем разходи под формата на социални плащания, капиталови разходи, средства за почистване на пътищата и други.

Донев подчерта, че петото плащане по ПВУ се очаква в края на годината и този приход е предвиден в параметрите на бюджета, така че очакванията са дефицитът за тази година да бъде до заложения размер от 5,7 на сто.

Финансовият министър добави, че натиск върху разходната част на бюджета оказват и разходите по проектите по ПВУ и Общинската инвестиционна програма.

„Дефицитът за тази година е рекорден и този дефицит се дължи на политиките, които са водени годни наред", каза Донев, добавяйки, че социалните плащания и разходите за персонал са основни фактори за заложения дефицит.