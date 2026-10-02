Операторът отчита 37% ръст на продажбите по време на предварителните поръчки за двата модела смартфони спрямо миналата година

Бургундското измества класическото черно като най-желан цвят при новото поколение премиум смартфони на Apple. Данните на Yettel от кампанията за предварителни поръчки показват, че 44% от заявилите iPhone 18 Pro Max и 43% от избралите iPhone 18 Pro, са се спрели на новия цвят Burgundy. Black остава на второ място с 28% при Pro Max и 29% при Pro, следван от Glacier и Silver. Интересът не се ограничава само до новия цвят. За втора поредна година телекомът отчита ръст на продажбите на iPhone в периода на предварителни поръчки, което показва устойчив интерес към новите поколения смартфони на Apple.

Данните очертават и още една тенденция – потребителите продължават да търсят премиум устройства, но подхождат сравнително практично към избора на памет. При iPhone 18 Pro 68% от предварителните поръчки са за версията с 256 GB, а при Pro Max този вариант е предпочетен от 60% от клиентите. Следват конфигурациите с 512 GB, избрани съответно от 26% и 32%, докато версиите с 1 TB и 2 TB остават избор за по-малка група потребители.

Повече възможности за снимки, видео и ежедневни задачи

Зад избора на цвят и памет стои ново поколение хардуер. iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max идват с 2-нанометровия чип A20 Pro и подобрена система за охлаждане. Това дава повече ресурс за задачи, които изискват висока производителност – от обработка на снимки и видео до използване на Apple Intelligence и Siri AI в iOS 27.

48 MP Fusion Main камерата за първи път при iPhone предлага променлива бленда, която дава повече контрол върху светлината и дълбочината на рязкост. Така потребителите разполагат с повече свобода при снимане в различни условия, без да е необходимо да носят допълнителна техника. Батерията е съобразена с интензивното ежедневие – iPhone 18 Pro предлага до 36 часа възпроизвеждане на видео, а iPhone 18 Pro Max – до 45 часа.

Apple Watch: различен часовник за различен ритъм

При Apple Watch Series 12 води Light Gold Aluminium Case със Sand Sport Band с 26% от предварителните поръчки, следван от Black Aluminium Case с Black Sport Band с 23% и Dark Bronze Aluminium Case с Dark Bronze Milanese Loop с 21%. Компактният 42 mm размер е изборът на 77% от клиентите.

При Apple Watch Ultra 4 предпочитанията са ясно насочени към по-изисканите комбинации. Black Titanium Case с Black Titanium Milanese Loop събира 44% от предварителните поръчки, следван от Black Titanium Case с Translucent Black Ocean Band с 25%, а Natural Titanium Case с Desert Alpine Loop е избор на 12% от клиентите. Данните показват, че при Series 12 потребителите по-често избират компактни размери, по-светли нюанси и Sport Band, докато при Ultra 4 предпочитанията се насочват към черния титан и металния Milanese Loop.

Различията в дизайна вървят и с различен начин на употреба. Apple Watch Series 12 е създаден за хора, които искат да следят по-лесно активността и възстановяването си в ежедневието. Health Sensing System проследява показатели като пулс и вариабилност на сърдечния ритъм, а функцията Readiness използва информация за активността, тренировките, съня и жизнените показатели, за да даде ориентир за готовността на организма за деня. Батерията издържа до 24 часа, а 15 минути зареждане могат да осигурят до още 12 часа работа.

Apple Watch Ultra 4 е насочен към по-активните потребители и хората, които прекарват повече време на открито. Моделът предлага прецизен GPS, разширени режими за тренировки и до 50 часа стандартна употреба. В Low Power Mode времето достига до 84 часа, което го прави подходящ за по-продължителни активности и дни, в които зарядното остава у дома.

От избора на устройство до грижата за него

Клиентите, които изберат ново Apple устройство от Yettel, получават и достъп до предимствата на „Смартфон вселена“ – пакет от услуги, създаден да покрива целия жизнен цикъл на устройството. Всички смартчасовници, предлагани от Yettel, идват с 3-годишна гаранция, а при смартфоните гаранционният срок може да достигне до 4 години при определени тарифни планове. Пакетът включва още възможност за дистанционна проверка на състоянието на устройството чрез „Смартфон диагностика“, допълнителна защита чрез „Смартфон протект“, както и програмата „Рециклирай и спести“, чрез която старо устройство може да бъде върнато срещу отстъпка при покупката на ново.

Новите iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 и Apple Watch SE 3 вече могат да бъдат закупени от магазините на Yettel и онлайн.